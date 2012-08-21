  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

USA Today گزارش داد:

سفر مرسی به تهران عامل افزایش تنش در روابط مصر و آمریکا

سفر مرسی به تهران عامل افزایش تنش در روابط مصر و آمریکا

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد: تصمیم رئیس جمهور مصر برای سفر به تهران طی ماه جاری و حضور در اجلاس عدم تعهد باعث افزایش تنشها در روابط مصر با آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یو اس ای تودی در گزارشی اعلام کرد: دیدار مرسی از تهران در اواخر ماه جاری، بلندپایه ترین تماس رسمی میان ایران و مصر در 30 سال اخیر محسوب می شود.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد:  دیدار مرسی تغییراتی را نیز در روابط تنش آمیز ایران با جامعه بین المللی ایجاد می کند و به ایران توانمندی جدید و بالایی برای تداوم روند کنونی و نادیده گرفتن تحریمها علیه برنامه هسته ای اش می دهد.

در این گزارش با اشاره به کمکهای سالانه  1.3 میلیارد دلاری آمریکا به مصر و کمکهای اقتصادی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی به این کشور آمده است: مرسی با فشارهای سنگینی از سوی آمریکا مواجه خواهد شد و امکان دارد روابط اقتصادی با برخی کشورهای عربی را از دست بدهد. البته سران اسلامگرای محافظه کار مصری از مرسی به عنوان یکی از رهبران اخوان المسلمین می خواهند که روابط با ایران را تقویت کند.

در پایان این گزارش به تلاشهای ایران در سالهای حکومت مبارک برای نزدیکی روابط دوکشور اشاره شده که همواره با توجه به همپیمانی مبارک با آمریکا به درب بسته می خورد.

کد خبر 1677187

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها