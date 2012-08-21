  1. جامعه
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حفاری در مسیر قناتها منشاء نشست خیابان مولوی

حفاری در مسیر قناتها منشاء نشست خیابان مولوی

مدیردفترمدیریت بحران آب و فاضلاب استان تهران گفت: ایجاد حفره 10 متری در خیابان مولوی نمی توانسته در اثر یک لوله 300 میلی متری آب باشد و حفاری مترو در جهت عمود قنات های دلیل این حادثه است.

محمد هادی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست هفته گذشته خیابان مولوی که شرکت مترو در اطلاعیه ای آن را به علت فرسوده بودن لوله های آب منطقه عنوان کرده بود گفت: لوله آب خیابان مولوی قطری معادل 300 تا 400 میلی متر دارد اما بر اساس اطلاعیه مترو حفره ای که ایجاد شده به طول 10 متر و در عمق 5 متر است که حداقل در این حفره 50 تا 100 متر مکعب خاک جا به جا شده است که به گفته مسئولان مترو مشخص نیست این خاک به کجا رفته است.

وی ادامه داد: لوله ای به قطر 30 سانتی متر نمی تواند این میزان خاک  را جا به جا کند و این نشان دهنده آن است که حفاریهای خاک در زیر زمین آثار خود را در روزی زمین به صورت نشست نشان داده است.

رحمتی با اشاره به وجود قناتهایی که دراین منطقه وجود دارد گفت: حفاری هایی که در این منطقه انجام می شود عمود مسیر این قناتهاست که سبب چنین مشکلاتی شده است .

به گفته وی، مسئولان مترو می توانند خاکی که نشست کرده و در در اثر جریان آب به جلو رانده شده است پایین تر از محل نشست ببینند.
 

کد مطلب 1677189

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