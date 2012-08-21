26 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار به آموزش و پرورش مریوان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور صبح سه شنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مریوان افزود: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای این شهرستان در سال جاری از 160 میلیارد ریال به 190 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی اظهار داشت: 26 میلیارد و 700 میلیون ریال از اعتبارات یاد شده در سال جاری به آموزش و پرورش اختصاص یافت و در بحث احداث و تعمیر و تجهیز مدارس هزینه می شود.

فرماندار مریوان ادامه داد: در تعطیلات نوروزی و دور اول سفرهای تابستانی بیش ۱۳ هزار نفر در فضاهای آموزشی و خوابگاهی این شهرستان اسکان یاقتند.

رشیدی پور یادآور شد: هفت آموزشگاه با 80 کلاس درس برای اسکان مسافران و مهمانان در دور دوم سفرهای تابستانی در این شهرستان پیش بینی شده است.