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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

رشیدی پور:

26 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار به آموزش و پرورش مریوان اختصاص یافت

26 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار به آموزش و پرورش مریوان اختصاص یافت

مریوان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مریوان از اختصاص 26 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار در سال جاری به آموزش و پرورش این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور صبح سه شنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مریوان افزود: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای این شهرستان در سال جاری از 160 میلیارد ریال به 190 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی اظهار داشت: 26 میلیارد و 700 میلیون ریال از اعتبارات یاد شده در سال جاری به آموزش و پرورش اختصاص یافت و در بحث احداث و تعمیر و تجهیز مدارس هزینه می شود.

فرماندار مریوان ادامه داد: در تعطیلات نوروزی و دور اول سفرهای تابستانی بیش ۱۳ هزار نفر در فضاهای آموزشی و خوابگاهی این شهرستان اسکان یاقتند.

رشیدی پور یادآور شد: هفت آموزشگاه با 80 کلاس درس برای اسکان مسافران و مهمانان در دور دوم سفرهای تابستانی در این شهرستان پیش بینی شده است.

کد مطلب 1677190

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