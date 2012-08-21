ستاد توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه نخستین جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی استان البرز با حضور معاونت سیاسی و امنیتی استانداری البرز در محل سالن جلسات استانداری در کرج برگزار شد.

در این جلسه که همزمان با کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان تشکیل شده بود، مقرر شد تا هریک از اعضا بعد از بررسی آیین نامه ستاد استانی هر یک آیین نامه ای داخلی را بر مبنای کارگرد دستگاه متبوع خود تدوین کنند.

در ادامه نیز با توجه به اهمیت موضوع توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در استان دومین جلسه ستاد توانمند سازی نیز به صورت فوری در دستور کار قرار گرفت.

ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی استان با هدف ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی تشکیل می شود و ریاست آن را استاندار البرز عهده دار است و دبیری آن را نیز اداره کل راه و شهرسازی استان انجام می دهد.