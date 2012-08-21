اعتبارات عمرانی و جاری استان ایلام افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری اظهار داشت: تخصیص شش ماهه اعتبارات عمرانی 30 درصد و حقوق و مزایا 48 درصد و سایر 35 درصد بوده است.
وی بیان داشت: مطابق قانون شورای برنامه ریزی و متناسب با سند توسعه استان اعتبارات بین هشت شهرستان توزیع شده است.
معاون برنامه ریزی استاندار افزود: در توزیع اعتبارات اولویت با طرح های نیمه تمام، مصوبات سفر رئیس جمهور و اجرای طرح توسعه متوازن روستایی است.
عسگری گفت: مطابق قانون باید 10 درصد اعتبارات برای اجرای طرح های عمرانی جدید و مابقی برای طرح های نیمه تمام هزینه شود.
10 طرح عمرانی در زرین آباد به بهره برداری می رسد
بخشدار زرین آباد گفت: همزمان با هفته دولت 10 طرح عمرانی در این بخش از توابع شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد.
چراغی پور اعلام کرد: برای اجرای این طرح ها هشت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: طرح گردشگری میمه، مسجد صاحب الزمان (عج) شهر پهله، احداث 14 واحد مسکونی کمیته امداد، اجرای شبکه آب آشامیدنی روستای علی آباد بزرگ و کوچک، راه اندازی واحد دیالیز، ساختمان آتش نشانی، شهر بازی، میدان شهدا و بسیج از طرح های قابل بهره برداری هفته دولت در بخش زرین آباد هستند.
265 پروژه عمرانی در ایلام افتتاح میشود
معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: در گرامی داشت هفته دولت 265 پروژه عمرانی در استان ایلام افتتاح میشود.
کرمی اعلام کرد: این تعداد پروژه در بخشهای مختلف عمرانی استان ایلام است.
وی ادامه داد: این تعداد پروژه در اقصی نقاط استان ایلام بوده که با حضور مسئولان ارشد استان همزمان با گرامی داشت هفته دولت افتتاح میشود.
این مسئول اضافه کرد: برای اجرای این تعداد پروژه عمرانی در مجموع 800 میلیارد ریال اعتبار اختصاص و صرف این تعداد پروژه در استان ایلام شده است.
کرمی تصریح کرد: پروژههای افتتاح شده در هفته دولت امسال تنها گوشهای از تلاشهای انجام شده مسئولان امر در استان ایلام است.
600 هزار زائر از مرز بینالمللی مهران تردد کردند
حجتالاسلام صحبتالله رحمانی با بیان این مطلب افزود: این میزان تردد زوار ایرانی و عراقی از مرز بینالمللی مهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: البته این میزان کاهش تردد در ماه مبارک رمضان به واسطه کاهش پذیرش تا 50 دصد بوده که پس از ماه مبارک رمضان اعزام کاروانهای زیارتی عتبات عالیات از سر گرفته میشود.
رحمانی ادامه داد: افزایش روز به روز میزان تردد زوار در مرز بینالمللی مهران بیانگر ویژگیهای این خروجی در جنوب استان ایلام است.
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