اعتبارات عمرانی و جاری استان ایلام افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری اظهار داشت: تخصیص شش ماهه اعتبارات عمرانی 30 درصد و حقوق و مزایا 48 درصد و سایر 35 درصد بوده است.

وی بیان داشت: مطابق قانون شورای برنامه ریزی و متناسب با سند توسعه استان اعتبارات بین هشت شهرستان توزیع شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار افزود: در توزیع اعتبارات اولویت با طرح های نیمه تمام، مصوبات سفر رئیس جمهور و اجرای طرح توسعه متوازن روستایی است.

عسگری گفت: مطابق قانون باید 10 درصد اعتبارات برای اجرای طرح های عمرانی جدید و مابقی برای طرح های نیمه تمام هزینه شود.

10 طرح عمرانی در زرین آباد به بهره برداری می رسد

بخشدار زرین آباد گفت: همزمان با هفته دولت 10 طرح عمرانی در این بخش از توابع شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد.

چراغی پور اعلام کرد: برای اجرای این طرح ها هشت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: طرح گردشگری میمه، مسجد صاحب الزمان (عج) شهر پهله، احداث 14 واحد مسکونی کمیته امداد، اجرای شبکه آب آشامیدنی روستای علی آباد بزرگ و کوچک، راه اندازی واحد دیالیز، ساختمان آتش نشانی، شهر بازی، میدان شهدا و بسیج از طرح های قابل بهره برداری هفته دولت در بخش زرین آباد هستند.

265 پروژه عمرانی در ایلام افتتاح می‌شود

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: در گرامی داشت هفته دولت 265 پروژه عمرانی در استان ایلام افتتاح می‌شود.

کرمی اعلام کرد: این تعداد پروژه در بخش‌های مختلف عمرانی استان ایلام است.

وی ادامه داد: این تعداد پروژه در اقصی نقاط استان ایلام بوده که با حضور مسئولان ارشد استان همزمان با گرامی داشت هفته دولت افتتاح می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: برای اجرای این تعداد پروژه عمرانی در مجموع 800 میلیارد ریال اعتبار اختصاص و صرف این تعداد پروژه در استان ایلام شده است.

کرمی تصریح کرد: پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت امسال تنها گوشه‌ای از تلاش‌های انجام شده مسئولان امر در استان ایلام است.

600 هزار زائر از مرز ‏بین‌المللی مهران تردد کردند

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: از ابتدای امسال تاکنون 600 هزار زائر از مرز ‏بین‌المللی مهران تردد کردند.‏

حجت‌الاسلام صحبت‌الله رحمانی با بیان این مطلب افزود: این ‏میزان تردد زوار ایرانی و عراقی از مرز بین‌المللی مهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ‏یافته است.‏

وی اضافه کرد: البته این میزان کاهش تردد در ماه مبارک رمضان به واسطه کاهش پذیرش تا ‏‏50 دصد بوده که پس از ماه مبارک رمضان اعزام کاروان‌های زیارتی عتبات عالیات از سر ‏گرفته می‌شود.‏

رحمانی ادامه داد: افزایش روز به روز میزان تردد زوار در مرز بین‌المللی مهران بیانگر ‏ویژگی‌های این خروجی در جنوب استان ایلام است.‏