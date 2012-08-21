دومین گروه راهداری آذربایجان غربی به مناطق زلزله زده اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان در جریان سفر به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: اکیپ های راهداری آذربایجان غربی به منظور انجام کارهای عمرانی در مناطق روستایی زلزله زده شهرستان های اهر، ورزقان و هریس حضور فعال دارند.

خلیل محبت خواه یادآور شد: راهداران عملیات پاکسازی محیط، آوار برداری و تسطیح مناطق زلزله زده استان همجوار را با استفاده از 18دستگاه ماشین آلات سنگین حوزه راهداری آذربایجان غربی اجرا می کنند.

وی تاکید کرد: باید از بروز چنین حوادث دلخراش به منظور ساخت و ساز امن و استاندارد در عرصه شهرسازی تجربه کسب کرد.

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه گروه های راهداری تلاش می کنند که بازسازی این مناطق قبل از شروع فصل سرما به اتمام برسد، گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان برای اجرای اقدامات بازسازی در شهرستان های اهر و ورزقان از آمادگی کامل برخوردار است.

سفر به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور نماینده مردم سلماس در مجلس، امام جمعه شهرستان سلماس، مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی و مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین انجام شد و مسئولان از نزدیک با مشکلات و مسایل مردم این مناطق آشنا شدند.

هفته گذشته نیز 8 گروه راهداری از حوزه آذربایجان غربی به شهرستان های اهر، هریس و ورزقان اعزام شده بود.

زلزله ای به قدرت 6.2 ریشتر ساعت 16 و 53 دقیقه روز شنبه، مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان و گیلان را لرزاند.کانون زلزله روز 21 مرداد، شهرستان اهر، هریس و ورزقان بود و تعدادی از هموطنان عزیز در این حادثه دلخراش جان خود را از دست دادند.