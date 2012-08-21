600 هکتار از اراضی ریگان به سیستم آبیاری مکانیزه مجهز شد

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک سال اخیر در زمینه بهداشت، کشاورزی و آبرسانی و سایر بخش ها شاهد اقدامات گسترده ای در شهرستان ریگان بودیم.

وی ادامه داد: در زمینه بهداشت ساخت سه خانه بهداشت با اعتبار 105 میلیون تومان تجهیز شد.

برزنگ در ادامه از راه اندازی مرکز بهداشتی درمانی شلتوک آباد با اعتبار 350 میلیون تومان خبر داد و افزود: این مرکز بیش از 53 روستا را تحت پوشش قرار می دهد.

این مسئول تصریح کرد: در زمینه آموزش و پرورش ساخت 11مدرسه عادی با اعتبار هرکدام 200 میلیون تومان و 10 مدرسه عادی با اعتبار 750 میلیون تومان از جمله اقدامات صورت گرفته در شهرستان ریگان است.

روند مطلوب اجرای طرح جف در ریگان

فرماندار ریگان از اجرای بزرگترین طرح آبخیزداری کشور در این شهرستان خبر داد و افزود: اجرای طرح جف در مدت پنج سال با کمک فائو با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد تومان در حال انجام است.

برزنگ افزود: این طرح در 280هزار هکتار در کانونهای بحرانی و فرسایشی در حال اجراست.

برزنگ تصریح کرد: در زمینه راه و شهرسازی 50 کیلومتر راه روستایی ساخته و در دست ساخت داریم که بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار در این زمینه هزینه شده است.

فرماندار ریگان بیان داشت: باند دوم به سمت ایرانشهر به طول چهار کیلومتر با اعتبار دو میلیارد تومان و ساماندهی ورودی شهر با اعتبار یک میلیارد تومان از دیگر اقدامات صورت گرفته در این شهرستان است.

آبرسانی به 35 روستا در ریگان

این مسئول یادآور شد: در زمینه آب و فاضلاب روستایی آبرسانی به 35 روستا صورت گرفت که اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت.

وی یادآور شد: با آبرسانی به این روستاها سه هزار خانوار از نعمت آب بهره مند شدند.

برزنگ گفت: در زمینه آب و فاضلاب روستایی آبرسانی به چهار روستای جهان آباد، شریک آباد، محمد آباد، سرحدی و شوق آباد با اعتبار دو میلیارد تومان انجام شده است.

وی افزود: مخزن پنج هزار متر مکعبی با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومان در حال ساخت است.

فرماندار ریگان افزود: در زمینه کشاورزی نیز فعالیتهایی صورت گرفته است که رضایت کشاورزان را در پی داشته است.

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 600 هکتار از اراضی ریگان

برزنگ افزود: آبیاری تحت فشار در 600 هکتار از اراضی شهرستان ریگان با اعتبار یک میلیارد و 850 میلیون تومان اجرا شده است.

این مسئول یادآور شد: برای 400 هکتار دیگر از اراضی کشاورزی ریگان نیز پرونده تشکیل شده و در شرف اجراست.

وی گفت: در این زمینه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار هزینه می شود.

وی افزود: این تسهیلات به صورت 85 درصد به صورت بلاعوض هستند.

فرماندار ریگان افزود: لوله گذاری 50 کیلومتر از موتور پمپ های کشاورزی با اعتبار یک میلیارد تومان اجرا شده و 50 کیلومتر دیگر در دست اقدام است.

برزنگ افزود: در زمینه بازسازی، لایه روبی، احیاء و مرمت قنوات و باکس بتنی آنها 550 میلیون تومان هزینه شده است.

وی در زمینه طرحهای توسعه کشاورزی افزود: 550 میلیون تومان تسهیلات تاکنون پرداخت شده و یک میلیارد تومان دیگر در دست اقدام است که این تسهیلات در زمینه های صنایع بسته بندی خرما، دامپروری، باغبانی، گلخانه، مرغداری، پرورش ماهی و پرورش شتر است.

فرماندار ریگان ادامه داد: در زمینه ورزش نیز یک زمین چمن با اعتبار 450 میلیون تومان در حال ساخت است.

برزنگ گفت: تاکنون این طرح 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اظهار داشت: همچنین یک سالن ورزشی با اعتبار 650 میلیون تومان و با60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

برزنگ ادامه داد: شهرداری ریگان برای جلوگیری از هدر رفت آب سیستم نوین آبیاری را در 25کیلومتر از فضاهای سبز ریگان اجرا کرده است.

فرماندار یگان تصریح کرد: همچنین جدول گذاری شش کیلومتر از معابر و زیر سازی 50 هزار متر مربع از دیگر فعالیتها صورت گرفته است.

اجرای چهار طرح هادی در ریگان

فرماندار ریگان ابراز داشت: در زمینه ساخت و ساز نیز 500 واحد مسکونی در سال گذشته در شهرستان ساخته شده است.

وی ادامه داد: بیش از 10خانه عالم در شهرستان در حال ساخت است.

برزنگ افزود: اجرای چهار طرح هادی در روستاهای شهرستان از دیگر فعالیتها انجام شده طی یک سال اخیر است.

وی گفت: در زمینه توسعه ارتباطات و مخابرات شهرستان ریگان اقدامات خوبی صورت گرفته است توسعه، نصب و راه اندازی سه سایت موبایل با اعتبار هرکدام 150میلیون تومان از جمله این اقدامات است.

برزنگ یادآور شد: دو سایت در مسیر جاده ریگان- ایرانشهر برای پوشش مرز جاده ای و یک سایت نیز برای پوشش شش روستا در محمد اباد سرحدی راه اندازی شده است.

فرماندار ریگان همچنین گفت: سایت تلفن بی سیم روستای دهکن در حال نصب و راه اندازی است.