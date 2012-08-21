مهمترین نیاز زلزله زدگان مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر آقایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی افزود: مناطق زلزله زده از امکانات کلانشهرها برای بازسازی هرچه سریع تر استفاده می کنند.
وی افزود: با حمایت و مشارکت خیران مسکنساز و مدرسهساز و تشکلهای مردمی مدارس ، مساجد ، مکانهای عام المنفعه و اماکن عمومی سعی خواهیم کرد در اسرع وقت به مهم ترین هدف فعلی که ساخت سریع خانه های مسکونی است جامه عمل بپوشانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس نیز آمادگی خود را در راستای افزایش اعتبارات در این خصوص اعلام کرده است.
آقایی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از مقامات استانی و کشوری در مدیریت صحیح این فاجعه از تمامی هموطنان نوع دوست که هر کدام به نوعی تلاش کردند تا مشکلات مردم زلزله زده را برطرف کنند تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد قبل از فرارسیدن فصل سرما عملیات ساخت مسکن در این مناطق تمام شود.
تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مهمترین و اصلی ترین نیاز مردم زلزله زده ساخت مسکن دائمی برای آنان است و در این راستا دولت و مردم باید دست در دست هم دهند تا هرچه سریع تر این مشکل را برطرف کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر آقایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی افزود: مناطق زلزله زده از امکانات کلانشهرها برای بازسازی هرچه سریع تر استفاده می کنند.
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