برگزاری مسابقه عکس رمضان در همدان/ برگزاری نمایشگاه عکس مفاخر و مشاهیر

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری استان همدان مسابقه ای با عنوان "عکس رمضان" برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، عکاسان همدانی باید آثار خود را برای شرکت در مسابقه عکس رمضان ارسال کنند و حوزه هنری همدان در ادامه برگزاری "جشن رمضان" مسابقه عکاسی برگزار می کند.

عکاسان استان همدان باید تا پایان روز اداری پنجشنبه دوم شهریور ماه با ارائه عکسهایی با موضوع شکوه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و معنویت نماز عید فطر، به واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری همدان، در این مسابقه شرکت کنند.

همچنین حوزه هنری استان همدان پنجمین جشن رمضان خود را در رشتههای خوشنویسی، عکاسی، تایپوگرافی، طراحی، نگارگری و تذهیب برگزار کرد که با استقبال گسترده هنرمندان مواجه شد.

سال گذشته نیز تعدادی از آثار تولیدی در این جشنواره به بخش داوری سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافتند.

9 نمایش شهریور ماه امسال در همدان روی صحنه می رود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان گفت: 9 نمایش شهریور ماه امسال در این شهرستان روی صحنه می رود.

محمد علی فرجی افزود: نمایش " به گرگ ها شلیک کنید" به کارگردانی حسین صفی، "هاجر"به کارگردانی بهرام دوست قرین، "حسب حالی ننوشتیم "به کارگردانی فواد ابراهیمیان، "سیب خورها گلابی خورها"به کارگردانی فرزاد لباسی و"درد پنهان" به کارگردانی احسان فلاحیان برای اجرا در مرحله تمرین هستند.

وی ادامه داد: همچنین نمایشنامه های "زنده باش"به کارگردانی هادی لایقی، "دفینه های گندم"به کارگردانی محمد جواد کبودراهنگی، "مثل تو وقتی که خوابی" به کارگردانی آرمان حسینی و "نگاریا" به کارگردانی محمود حکمتی اطهر به تصویب رسیده است و پس از پایان تمرینات به روی صحنه می رود.

وی یادآور شد: نمایش های "گلاب"به کارگردانی محسن پورقاسمی، "ژالک" به کارگردانی مجید بهرامی، "کوسه گلین" به کارگردانی مرضیه درخشان نیا و آقای "نجار و خانم همسایه" به کارگردانی محمود حکمتی اطهر در حال حاضر در شهرستان همدان روی صحنه است.

هنرآموز همدانی رتبه سوم گروه آموزشی صنایع غذایی کشور را کسب کرد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همدان گفت: هنرآموز همدانی رتبه سوم دبیر خانه گروه آموزشی صنایع غذایی کشور را کسب کرد.

محمود نقوی افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه گروه آموزشی صنایع غذایی مستقر در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، "فاطمه نجفی" هنرآموز همدانی رتبه سوم کشوری این دبیرخانه را بر اساس فعالیت های سالانه به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: ارتباط سازنده سرگروه های استان و تسهیل شرایط برای پدید آمدن چنین فرآیندی در راس اهداف گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی استان است.

نمایشگاه عکس مفاخر و مشاهیر همدان برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: مفاخر و مشاهیر این استان با برگزاری نمایشگاه عکس معرفی می شوند.

اسدالله بیات از برگزاری نمایشگاه 100 عکس مفاخر و مشاهیر در تالار فجر همدان به مناسبت یکم شهریورماه سالروز ولادت شیخ الرئیس بئعلی سینا خبر داد.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه به مناسبت روز همدان و روز نخست شهریور ماه و به منظور قدردانی از مقام و جایگاه مفاخر این استان برپا می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان افزود: همچنین در این روز آیین ادای احترام و گلباران مقبره ابوعلی سینا با حضور مسوولان استانی برگزار خواهد شد.

صدور 530 فقره کارت شناسایی صنعتگری در همدان

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان از صدور 530 فقره کارت شناسایی صنعتگری در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

بهجت عباسی افزود: کارت‌های شناسایی صنعتگری صادر شده به رشته‌های سفال‌گری، دست‌بافته‌های داری، معرق، منبت، سفال نقش‌برجسته، مبلمان منبت، مرواربافی و نقاشی شیشه مربوط می‌شود.

وی اضافه کرد: تا پایان تیرماه امسال 530 فقره کارت شناسایی صنعتگری از سوی این معاونت صادر شد و در اختیار هنرمندان قرار گرفت.

وی با اشاره به این که هنرمندان برای بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی باید کارت شناسایی صنعتگری داشته باشند، افزود: هنرمندان بدون این کارت نمی‌توانند از تسهیلات مشاغل خانگی و سایر تسهیلات در نظر گرفته شده برای هنرمندان استفاده کنند.

هنرمند همدانی در کیش نمایشگاه دایر می کند

هنرمند و صنعتگر همدانی از برگزاری نمایشگاه سفال و سرامیک با عنوان "لالجین نامه"در جزیره کیش خبر داد.

ایرج گلزاری جمیل هدف از برپایی این نمایشگاه را معرفی هنر لالجین عنوان کرد و افزود: تاکنون نمایشگاه‌های متعددی از سفال لالجین را در کیش به منظور معرفی لالجین به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برگزار کرده است.

گلزاری جمیل گفت: در این نمایشگاه توانمندی‌های سفال لالجین به بازدیدکنندگان معرفی و سفال و سرامیک‌های لالجین به‌گونه‌ای توسط هنرمندان و صنعتگران لالجینی تولید و تزیین شوند که گردشگران داخلی و خارجی، لالجین را به عنوان یکی از سه قطب گردشگری استان همدان انتخاب کنند.

وی گفت: این آثار در مجتمع خدماتی گلدیس کیش به نمایش گذاشته می شود.