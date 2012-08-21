ایرج هوسمی در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مطالبات سال جاری چایکاران از سوی دولت، اظهارداشت: متاسفانه تاکنون دولت هیچ وجهی را علی رغم تعهداتش به چایکاران پرداخت نکرده است.

رئیس اتحادیه چایکاران ایران تصریح کرد: دولت فقط مطالبات برخی ازچایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود یک ماه پیش دولت مبلغ 10 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را بصورت علی الحساب پرداخت کند که تاکنون هیچ وجهی پرداخت نشده است.

هوسمی در پایان خواستار آن شد که هرچه زودتر دولت در سال حمایت از تولید ملی مطالبات چایکاران را پرداخت نماید تا بیش از این به کشاورزان چایکار فشار وارد نشود.

به گزارش مهر، علی محرر رئیس سازمان چای ایران یکماه پیش از دستورمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای واریز مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب سازمان چای جهت پرداخت مطالبات چایکاران خبر داده بود.