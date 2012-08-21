علی شجاعی قائم مقام انتشارات نیستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حاشی‌های به وجود آمده پیرامون یکی از آثار سید مهدی شجاعی با عنوان «دموکراسی یا دموقراضه» و عرضه غیرقانونی آن در فضای وب، اظهارکرد: آنچه من در متن منتشر شده در فضای وب دیده‌ام، فایل اسکن شده از متن کتاب است که توسط هر فردی می‌تواند انجام شده باشد کما اینکه تاریخ نخستین آپلود این کتاب نیز به مرداد ماه سال 88 بازمی‌گردد.

وی افزود: به جز وزارت ارشاد بنا بر رسم معمول، کتابخانه ملی ایران 50 نسخه از کتاب را پس از انتشار در اختیار گرفت و آن طور که من می‌دانم این تعداد کتاب در اختیار کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار می‌گیرد، چنانچه در مورد کتاب «دموکراسی یا دموقراضه» نیز من اطلاع دارم که کتاب در کتابخانه دانشگاه تهران وجود دارد، لذا امکان اسکن کردن متن کتاب چندان غیرممکن نیست.

شجاعی ادامه داد: نکته مهم این است که این کتاب تمامی مراحل قانونی برای انتشار و توزیع را طی‌کرده اما به خواست نویسنده و ناشر در آن مقطع توزیع نشد اما برخی با نسبت دادن دروغ به این اثر در سایت‌های خبری، عنوان داشته‌اند که کتاب جمع‌آوری شده در حالی که این مطلب کذب محض است و کتاب توزیع نشده بود که بخواهد جمع شود.

وی با تاکید بر بی‌اخلاقی برخی سایت‌های خبری در بارگذاری لینک آپلود این کتاب که به صورت غیرقانونی اسکن شده است، گفت: کتاب در مقطع زمانی پس از انتشار توزیع نشد تا در بازی‌های سیاسی آن زمان گرفتار نشود. حرف این کتاب و طنز آن نیز کلی است و نباید با آن گروه و یا فرد خاصی را کوبید.

به گفته شجاعی این کتاب مفهوم دموکراسی در معنای عام را مورد بررسی و نقد قرار داده است و ناشر و نویسنده تمایل ندارند که آن را به خاطر منافع سیاسی فرد خاصی، حرام کنند.