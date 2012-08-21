امید شریفی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست صنعت نفت برابر تراکتورسازی تصریح کرد: بازیکنان ما تمرکز لازم را ندارند. در دقایق پایانی مسابقه با تراکتورسازی تمرکز بازیکنان به خاطر خستگی و فشار تماشاگران به هم ریخت و متاسفانه گل خوردیم؛ در حالی که تساوی نتیجه عادلانه‌تری بود.

وی درباره مشکل گلزنی صنعت نفت خاطرنشان کرد: اگر روح‌الله عرب و رضا خالقی‌فر همزمان در ترکیب باشند شرایط بهتر می‌شود. من با خالقی‌فر در سایپا همبازی بودم و می‌دانم که او در پاس گل دادن مهارت بیشتری دارد. عرب هم در گلزنی متبحر است. ان‌شاءالله از بازی بعد این دو بازیکن در کنار هم بازی خواهند کرد تا مشکلات ما رفع شود.

شریفی نسب درباره همکاری‌اش با باشگاه صنعت نفت به عنوان مربی خاطرنشان کرد: من هنوز قراردادی با باشگاه نبسته‌ام. برای کمک به تیم آمدم و قرار نبود این موضوع رسانه‌ای شود! اول فصل هم از من خواستند تا به عنوان دستیار سرمربی کار کنم ولی من دوست داشتم استراحت کنم. الان هم دوست ندارم مربیگری کنم و فقط به خاطر مردم آبادان قبول کردم موقتا به صنعت نفت کمک کنم.

وی در پایان گفت: ظهر امروز برای صحبت با مدیران صنعت نفت به باشگاه رفتم اما دیدم باشگاه تعطیل است و مسئولان هم موبایل‌شان را خاموش کرده‌اند. به همین خاطر منتظر می‌مانم و دیگر سر تمرین نمی‌روم تا وضعیتم مشخص شود.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پنجمین مسابقه خود در لیگ برتر مقابل تراکتورسازی شکست خورد. صنعت نفت در حال حاضر با یک امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد.