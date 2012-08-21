بهسازی و آرام سازی شهر با نقاشی های دیواری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی با اعلام این خبر گفت: اداره نقاشی سازمان زیباسازی برای حذف و پاکسازی آلودگی های بصری در مسیرهای تردد مهمانان اجلاس، بهینه سازی 18 پل سواره رو در مسیر تجریش تا بهشت زهرا(س) و طراحی و اجرای 1000 متر مربع نقاشی دیواری را در دستور کار خود قرار داده است.

او با بیان اینکه حذف و پاکسازی نقاشی های دیواری سطح شهر توسط انجمن هنرمندان نقاشی ایران انجام می شود، ‌ادامه داد: ارائه فهرست نقاشی های دیواری نامناسب به مناطق برای حذف و پاکسازی آن یکی دیگر از فعالیت های سازمان به همین منظور است.

شوشتری با بیان اینکه سازمان زیباسازی به منظور اجرای مناسب و سریع مسیر تردد اجلاس، انتخاب و معرفی مجریان نقاشی دیواری به مناطق را انجام داده است، افزود: طی بازدید اولیه از مسیر تردد، دیوارها و پل هایی که پتانسیل طراحی و اجرای نقاشی دیواری دارند، شناسایی شد.

به گفته او برای تسریع در روند پاکسازی، لیست دیوارهای شناسایی شده به مناطق 22 گانه ارسال شد که اجرای این پروژه با تعامل و همکاری مناطق صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه انتخاب و معرفی مجریان نقاشی دیواری و مجریان حذف و پاکسازی از دیگر اقدامات اداره نقاشی برای تسریع روند آماده سازی تهران بود، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته 17 هزار و 700 مترمربع دیوار و پل که پتانسیل طراحی و نقاشی دیواری دارند، شناسایی شده است.

شوشتری با تاکید بر اینکه عمده فعالیت های اداره نقاشی دیواری در مسیر تردد به سمت محل برگزاری اجلاس صورت می گیرد، ‌ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته از سوی اداره نقاشی، 14000 مترمربع نقاشی دیواری که نیاز به حذف و پاکسازی دارند، شناسایی شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، طراحی نقاشی های دیواری با مضمون "صلوات"با تکنیک ماندگار و نیمه ماندگار، کاشی شکسته و اکریلیک را از دیگر فعالیت های سازمان زیباسازی برای آماده سازی تهران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران دانست.

طراحی، ساخت و نصب مجسمه با عنوان خلیج فارس و صلح از دیگر فعالیت های سازمان زیباسازی برای بهبود کیفیت منظر شهر تهران است که دکتر شوشتری به آن اشاره کرد و گفت: مجسمه خلیج فارس در مسیر تردد و مجسمه های صلح در محل برج میلاد و سالن اجلاس نصب خواهد شد.