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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

بهسازی و آرام سازی شهر با نقاشی های دیواری

بهسازی و آرام سازی شهر با نقاشی های دیواری

سازمان زیباسازی شهر تهران با شستشو، مرمت و بازسازی نقاشی های دیواری، تهران را برای برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد آماده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی با اعلام این خبر گفت: اداره نقاشی سازمان زیباسازی برای حذف و پاکسازی آلودگی های بصری در مسیرهای تردد مهمانان اجلاس، بهینه سازی 18 پل سواره رو در مسیر تجریش تا بهشت زهرا(س) و طراحی و اجرای 1000 متر مربع نقاشی دیواری را در دستور کار خود قرار داده است.

او با بیان اینکه حذف و پاکسازی نقاشی های دیواری سطح شهر توسط انجمن هنرمندان نقاشی ایران انجام می شود، ‌ادامه داد: ارائه فهرست نقاشی های دیواری نامناسب به مناطق برای حذف و پاکسازی آن یکی دیگر از فعالیت های سازمان به همین منظور است.

شوشتری با بیان اینکه سازمان زیباسازی به منظور اجرای مناسب و سریع مسیر تردد اجلاس، انتخاب و معرفی مجریان نقاشی دیواری به مناطق را انجام داده است، افزود: طی بازدید اولیه از مسیر تردد، دیوارها و پل هایی که پتانسیل طراحی و اجرای نقاشی دیواری دارند، شناسایی شد.

به گفته او برای تسریع در روند پاکسازی، لیست دیوارهای شناسایی شده به مناطق 22 گانه ارسال شد که اجرای این پروژه با تعامل و همکاری مناطق صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه انتخاب و معرفی مجریان نقاشی دیواری و مجریان حذف و پاکسازی از دیگر اقدامات اداره نقاشی برای تسریع روند آماده سازی تهران بود، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته 17 هزار و 700 مترمربع دیوار و پل که پتانسیل طراحی و نقاشی دیواری دارند، شناسایی شده است.

شوشتری با تاکید بر اینکه عمده فعالیت های اداره نقاشی دیواری در مسیر تردد به سمت محل برگزاری اجلاس صورت می گیرد، ‌ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته از سوی اداره نقاشی، 14000 مترمربع نقاشی دیواری که نیاز به حذف و پاکسازی دارند، شناسایی شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، طراحی نقاشی های دیواری با مضمون "صلوات"با تکنیک ماندگار و نیمه ماندگار، کاشی شکسته و اکریلیک را از دیگر فعالیت های سازمان زیباسازی برای آماده سازی تهران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران دانست.

طراحی، ساخت و نصب مجسمه با عنوان خلیج فارس و صلح از دیگر فعالیت های سازمان زیباسازی برای بهبود کیفیت منظر شهر تهران است که دکتر شوشتری به آن اشاره کرد و گفت: مجسمه خلیج فارس در مسیر تردد و مجسمه های صلح در محل برج میلاد و سالن اجلاس نصب خواهد شد.

کد مطلب 1677210

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