شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد با کمبود مسجد مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای احداث مسجد، اعتبارات دولت محدود است و مردم و خیرین باید در این عرصه فرهنگی بیش از پیش حرکت کنند.

وی عنوان کرد: مردم نباید منتظر بمانند که دولت اعتبارات لازم برای ساخت مسجد را در اختیار آنها قرار دهد بلکه خیرین با کمک مردم می‌توانند مساجدی هر چند کوچک و کم هزینه در نقاط مورد نیاز استان بنا کنند.

رهنما مسجد را بهترین بستر برای رشد معنوی جوانان دانست و افزود: جوانان باحضور پرشور خود، مساجد را خلوت نگذارند.

رهنما تصریح کرد: دشمن از همین حضور و عشق مردم در مساجد ترس و واهمه دارد و با وجود پشتیبانی جوانان ازحکومت اسلامی، جرات تجاوز به انقلاب ما را پیدا نمی‌کند.

وی یادآور شد: با برنامه‌ریزی دقیق و خلاقیت می توان شیوه‌های مطلوبی برای جذب جوانان نسبت به مساجد و خلوت نبودن این مکان‌ها به کار گرفت.

رهنما با بیان اینکه عباداتی که یک انسان انجام می‌دهد از نظر مرتبه تعالی قابل قیاس با عباداتی که درمسجد انجام می‌دهد، نیست، افزود: هفته مساجد فرصت بسیار مناسبی برای تشویق مردم خصوصا جوانان به ساخت و حضور در مسجد است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یادآور شد: باید برای ساخت مساجد از سوی خیرین فرهنگسازی کرد و این نگاه که تنها دولت باید مسجد بسازد، از بین برود.