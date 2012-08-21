الهه رضایی مجری و کارشناس تلویزیون در گفتگو با مهر اظهار کرد: جشنواره فیلم کودک، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌هایی است که در کشورمان برگزار می‌شود و به نمایش در‌آمدن فیلم‌های کودکانه، باعث حضور پر شور و گرم کودکان در سالن‌های نمایش دهنده فیلم‌ها در شهر تاریخی و زیبای اصفهان می‌شود.

وی با اشاره مثبت بودن نمایش آثار کودک در زمان برگزاری جشنواره ادامه داد: نمایش متعدد فیلم‌ها در سئانس‌های متعدد در طول جشنواره، باعث می‌شود جشنواره هر چند کوتاه مدت در کانون توجهات قرار بگیرد.

این مجری برنامه‌های کودک همچنین با تاکید بر لزوم وجود عناصر جذاب در تولید یک فیلم کودک افزود: برای تولید فیلم کودک باید از مسائل آموزشی، روان‌شناسانه و سرگرم کننده استفاده کرد؛ خصوصاً در شرایط فعلی که شبکه‌های متنوع خارجی به اشتباه و بدون ضابطه در دسترس کودکان قرار گرفته است و معلوم نیست چه فرهنگی را دارد به کودکان انتقال می‌دهد.

وی با تاکید بر تولیدات جذاب و سالم برای کودک ادامه داد: باید با آسیب‌شناسی دقیق آثار ماهواره‌ای، اقدام به تولیدات سالمی در حوزه سینما و تلویزیون کرد که به لحاظ فرهنگی و آموزشی برای کودکان جذابیت داشته باشد.

رضایی با دشوار خواندن تغییر ذائقه مخاطب افزود: این کار به یک عزم جدی از سوی مسئولین ، فیلمسازان و خانواده‌ها نیاز دارد و باید دغدغه‌های کودکان به طور درستی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد.

این مجری و کارشناس تلویزیون در بخش پایانی گفته‌هایش یادآور شد: حضور کارشناسان خبره علوم تربیتی و روان پزشکی می‌تواند فیلمسازان را به تولید فیلم‌های مناسب کودکان کمک کند. در این حیطه نقش و اثر سازمان‌های زیربط مثل کانون پرورش فکری، وزارت آموزش و پرورش جدی و تعیین کننده است.