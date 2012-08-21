اسامی تیم فوتبال نوجوانان ایران اعلام شد/ احتمال رویارویی با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اسامی 25 بازیکن برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم در ترکیه که از روز ششم تا شانزدهم شهریورماه در کمپی در آنکارا برگزار خواهد شد، را اعلام کرد.

طبق اعلام علی دوستی‌مهر پیش بینی شده است تیم نوجوانان در این اردوی احتمالا دیداری را با تیم فوتبال نوجوانان ترکیه انجام دهد اما در صورت قطعی نشدن این بازی، حریفان تدارکاتی دیگری برای این تیم در نظر گرفته می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان با اشاره به اینکه پیش از سفر تیم نوجوانان به ترکیه، این تیم طی روزهای سوم تا ششم شهریور در کمپ تیم‌های ملی اردویی را برگزار خواهد کرد.

مجتبی مقتدایی، علی هزامی، ساسان جعفری کیا، عرفان وجدانی، کمیل حق زاده، رضا کرملا چعب، دانیال کاظم نیا، محمد خسروی، علی ریگی، سید سجاد سید، سید مجید حسینی، سید محمد خرم الحسینی، امیرمحمد مظلوم، علی شجاعی، امید نورافکن، محمد بازاج، میلاد داعی، امیرنصر آزادانی، کیوان هاشمی، شروین کاظم، سعید عزت اللهی، صادق محرمی، پارسا سلیمی، عبدالرضا زارعی و عرفان اسطخری نفرات دعوت شده به این اردوها هستند.

بازیکنان دعوت شده به این اردو باید ساعت 14 روز جمعه سوم شهریورماه خودشان را به کادرفنی سرپرستی تیم فوتبال نوجوانان معرفی کنند و بعداز ظهر دوشنبه تهران را به مقصد آنکارا ترک خواهد کرد.