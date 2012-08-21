تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش‌ بودن هفته دولت به بیان برنامه‌های این هفته در شهرستان کنگان پرداخت و اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی برای انعکاس فعالیت‌های دولت در طول سال است که باید از این فرصت استفاده کنیم و خدمات ارائه‌شده را برای مردم اطلاع‌رسانی کنیم.

وی اضافه کرد: در هفته دولت برنامه‌های مختلفی برای توسعه شهرستان داریم که از آن جمله می توان به واگذاری مسکن مهر، کلنگ زنی مجتمع فرهنگی، افتتاح قسمتی از زیر ساخت‌های بندری، افتتاح چند مدرسه، طرح‌های هادی، آب آشامیدنی، کلنگ‌زنی مجتمع فرهنگی- دینی، آغاز عملیات ساخت مدرسه معارف، تامین اعتبار برای پلاژ بانوان و... اشاره کرد.

یزدان شناس به حجم مالی پروژه‌های در دست اجرا طی هفته دولت در این شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در هفته دولت بالغ بر 50 میلیارد تومان پروژه عمرانی، افتتاحی و آغاز به عملیات در شهرستان کنگان داریم.

وی این حجم خدمات ارائه شده در شهرستان کنگان را مطلوب توصیف کرد و افزود: دولت توجه بسیار زیادی به عمران و آبادانی نقاط مختلف کشور دارد که در شهرستان کنگان نیز شاهد ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های بسیار خوبی هستیم که می‌تواند در توسعه شهرستان نقش بسیار مهمی داشته باشد.

فرماندار شهرستان کنگان محرومیت‌زدایی را یکی از سیاست‌های دولت عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا خدمات خوبی صورت گرفته که می توان به تغییر چهره روستاها و استقرار امکانات مناسب در روستاها اشاره کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: خدمات ارائه شده در زمینه‌های مختلف نشانگر حجم فعالیت‌های این دولت برای مردم ولایت‌مدار منطقه است که جای بسی تشکر و قدردانی را دارد.