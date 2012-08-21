98 درصد درآمدهای مالیاتی گلستان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران طیبی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد رشد نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در این بین بیشترین سهم به مالیات بر در آمد با 806 میلیارد و 199 میلیون ریال و کمترین به مالیات بر ثروت با 780 میلیارد و 27 میلیون ریال تعلق دارد.

مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پایین بودن توان مالیاتی استان، وضعیت اقتصاد کلان استان در 3 ردیف درآمدی با بررسی میدانی و دعوت از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها در جلسات کارگروه بخشی از مصوبات این جلسه بود.

افزایش 20 درصدی بودجه عمومی گلستان

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: افزایش 20 درصدی بودجه عمومی استان نسبت به سال گذشته باعث شکل گیری و افزایش توسعه در استان می گردد که افزایش درآمد استان را در پی دارد.

رضا غلامی با بیان این که شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی که طی 3 ماهه اخیر حدود 60 تا 80 میلیارد تومان قرارداد بسته اند باید مالیات بپردازند، گفت: ارائه اظهارنامه اصناف حدود 50 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته که البته پتانسیل رسیدن به رشد 70 تا 80 درصدی نیز وجود دارد.

افزایش 33 درصدی تحقق درآمدهای گلستان

سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد درآمدهای استانی در تیر ماه سالجاری اذعان داشت: در چهار ماه اول سالجاری از مبلغ 539 میلیارد و 539 میلیون ریال مصوب در آمدها 704 میلیارد و 497 میلیون ریال معادل 92 درصد وصول شده است.

داوود طبرسا افزود: این رقم نسبت به 4 ماه سال قبل به میزان 33 درصد افزایش یافته است.



طبرسا تصریح کرد: در 4 ماه نخست امسال 7/30 درصد درآمد مصوب یکساله استان را وصول کرده ایم.