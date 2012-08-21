به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی و به منظور توسعه کیفی و کمی رشته شنا، مسابقات شنای قهرمانی کشور در رده سنی 15 سال به بالا و مرحله نخست رقابت های انتخابی تیم ملی شنا از 18 شهریورماه به مدت چهار روز به میزبانی هیات شنای استان تهران در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

این مسابقات طبق قوانین فینا و در 20 ماده برگزار خواهد شد و نفراتی که بتوانند به رکوردهای ورودی دست یابند به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.



همچنین مسابقات بانوان قهرمانی کشور نیز در همین رده سنی از 25 لغایت 30 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. طبق بخشنامه اجرایی این رقابت ها تیم های متقاضی می توانند با 11 شناگر که تمامی آنها باید متولد 1376 به پایین باشند در این مسابقات شرکت کنند.