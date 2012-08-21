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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

رضازاده جویباری درگفتگوبا مهر:

مسابقه ملی خورشید ناشناخته در قم برگزار می شود

مسابقه ملی خورشید ناشناخته در قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه گفت: مسابقه ملی خورشید ناشناخته با محوریت شخصیت امام متقیان حضرت علی (ع) برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقه ملی خورشید ناشناخته افزود: این مسابقه به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مسابقه به همت موسسه قرآن و نهج البلاغه و با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت قرآنی وزارت ارشاد برگزار می شود.
 
اهداف مسابقه
رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه آشنایی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با  سیره عملی و زندگانی امیرالمونین علی (ع) را از اهداف برگزاری این مسابقه ذکر کرد.
 
تعداد شرکت کنندگان و نحوه ثبت نام
رضازاده جویباری با اعلام اینکه تا کنون سه هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت در مسابقه ثبت نام کرده اند بیان داشت: علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند از طریق مراجعه به سایت موسسه قرآن و نهج البلاغه به آدرس www.2noor.ir  و یا مراجعه حضوری به دفاتر موسسه در سراسر کشور نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند.
 
وی اظهار داشت: کسانی که خرید اینترنتی برایشان ممکن نیست می توانند با واریز مبلغ 40 هزار ریال به شماره حساب 168043367 بانک ملت به نام موسسه قرآن و نهج البلاغه از طریق پست کتاب را دریافت کنند.
 
رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه اضافه کرد: این افراد بایستی فیش واریزی خود را به شماره 7832761 – 0251 فکس نمایند.
 
رضازاده جویباری گفت: محتوای کتاب مورد نظر گزیده ای از سخنان کتب شخصیت های دینی و علمی مانند حضرات آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، استاد شهید مطهری، سبحانی و مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی است.
 
مهلت ارسال پاسخنامه ها
وی با اعلام اینکه سوالات مسابقه در پایان کتاب گنجانده شده است اعلام کرد: علاقمندان شرکت در مسابقه باید پاسخنامه های خود را تا تاریخ 13 آبان ماه سال جاری به آدرس موسسه ارسال کنند.
 
جوایز مسابقه
رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه در خصوص جوایز این مسابقه نیز ابراز کرد: به تعداد 110 نفر از افرادی که امتیاز بالای 90 را کسب کنند به قید قرعه جوایزی از قبیل کمک هزینه عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس اهدا می شود.
 
رضازاده جویباری یادآور شد: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7745480  و 7839034 در قم تماس بگیرند.
کد مطلب 1677235

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