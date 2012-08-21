مسابقه ملی خورشید ناشناخته در قم برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقه ملی خورشید ناشناخته افزود: این مسابقه به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مسابقه به همت موسسه قرآن و نهج البلاغه و با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت قرآنی وزارت ارشاد برگزار می شود.



اهداف مسابقه



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه آشنایی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با سیره عملی و زندگانی امیرالمونین علی (ع) را از اهداف برگزاری این مسابقه ذکر کرد.



تعداد شرکت کنندگان و نحوه ثبت نام



رضازاده جویباری با اعلام اینکه تا کنون سه هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت در مسابقه ثبت نام کرده اند بیان داشت: علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند از طریق مراجعه به سایت موسسه قرآن و نهج البلاغه به آدرس www.2noor.ir و یا مراجعه حضوری به دفاتر موسسه در سراسر کشور نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند.

وی اظهار داشت: کسانی که خرید اینترنتی برایشان ممکن نیست می توانند با واریز مبلغ 40 هزار ریال به شماره حساب 168043367 بانک ملت به نام موسسه قرآن و نهج البلاغه از طریق پست کتاب را دریافت کنند.

رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه اضافه کرد: این افراد بایستی فیش واریزی خود را به شماره 7832761 – 0251 فکس نمایند.

رضازاده جویباری گفت: محتوای کتاب مورد نظر گزیده ای از سخنان کتب شخصیت های دینی و علمی مانند حضرات آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، استاد شهید مطهری، سبحانی و مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی است.



مهلت ارسال پاسخنامه ها



وی با اعلام اینکه سوالات مسابقه در پایان کتاب گنجانده شده است اعلام کرد: علاقمندان شرکت در مسابقه باید پاسخنامه های خود را تا تاریخ 13 آبان ماه سال جاری به آدرس موسسه ارسال کنند.

جوایز مسابقه



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه در خصوص جوایز این مسابقه نیز ابراز کرد: به تعداد 110 نفر از افرادی که امتیاز بالای 90 را کسب کنند به قید قرعه جوایزی از قبیل کمک هزینه عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس اهدا می شود.

رضازاده جویباری یادآور شد: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7745480 و 7839034 در قم تماس بگیرند.