کره شمالی تا سال 2015 میلادی 48 کلاهک هسته ای می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، موسسه علوم و صلح بین الملل ( ISIS ) در گزارشی جدید اعلام کرد: کره شمالی تا سال 2015 میلادی اورانیوم کافی برای ساخت 48 کلاهک هسته ای را در اختیار خواهد داشت.

به نوشته دیلی تلگراف، در گزارش موسسه علوم و صلح بین الملل سه سناریو برای کره شمالی در چهار سال آینده پیش بینی کرده که مهمترین آن این است که کره شمالی در این مدت در نیروگاه "یانگ بیون" به حدی اورانیوم غنی شده در سطح پائین تولید خواهد کرد که بتواند با استفاده از آن 48 کلاهک هسته ای در اختیار داشته باشد.

در این گزارش 40 صفحه ای که توسط "دیوید آلبرایت" رئیس موسسه و "کریستینا والروند" تهیه شده آمده که این پیش بینی بر اساس اطلاعات علمی و آماری صورت گرفته است.

در بخشی از این گزارش آمده است : اگر کره شمالی دو واحد غنی سازی در اختیار داشته باشد می تواند میزان بیشتری از اورانیومی که برای تولید سلاح هسته ای مورد نیاز است در اختیار داشته باشد.

بر همین اساس پیونگ یانگ می تواند 37 تا 48 کلاهک هسته ای در اختیار داشته و یا اینکه تعداد سلاح های هسته ای را به میزان 25 عدد افزایش دهد که اغلب این سلاح ها در سال های 2015 و 2016 تولید می شوند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : تا آن تاریخ ( 2016 ) تحقیقات کره شمالی بر روی تولید سلاح های پلوتونیومی متمرکز خواهد بود و هم اکنون نیز دانشمندان این کشور در مورد امکان استفاده از اورانیوم و قابلیت های آن برای تولید سلاح تحقیق می کنند.

به نوشته دیلی تلگراف، در اختیار داشتن 48 کلاهک هسته ای امری است که اگر کشورهای دیگر فشارها و تحریم های موجود بر کره شمالی را بطور جدی دنبال نکنند محقق می شود.