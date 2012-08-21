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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

تقوی

دیدار برابر آلومینیوم هرمزگان از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود

دیدار برابر آلومینیوم هرمزگان از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز گفت: دیدار برابر آلومینیوم هرمزگان از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود.

مجنبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص آخرین وضعیت تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از پیروزی با ارزش مقابل سپاهان اصفهان تیم ما در شرایط بسیار خوبی قرار گرفته و از نظر روحی و روانی بازیکنان در شرایط ایده الی قرار دارند.

وی ادامه داد: برای دیدار مقابل سپاهان برنامه بسیار خوبی داشتیم و کاملا روی حریف شناخت داشتیم سایپا در این فصل تا به امروزعملکرد خوبی داشته ولی هنوز بازیهای زیادی باقی مانده و باید بازیکنان تلاش خود را بیشتر کنند تا به هدف اصلی خود یعنی قرار گرفتن در جمع 3 تیم نخست لیگ برتر برسند.

تقوی در خصوص دیدار این هفته مقابل آلومینیوم اشاره کرد و گفت: آلومینیوم تیم خوبی است و با توجه به اینکه به تازگی وارد لیگ برتر شده بازی های خوبی را به نمایش گذاشته ودیدار برابر این تیم سخت و از حساسیت بالایی برخوردارخواهد بود و بازیکنان ما باید با تمام قوا مقابل این تیم صف آرایی کنند

سرمربی سایپای البرز در پایان یادآور شد: سایپا نیاز به حمایت هواداران و مسئولان استان البرز دارد و امیدوارم در دیدار روز پنجشنبه استقبال خوبی از دیدار سایپا شود.

کد مطلب 1677239

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