  1. دين، حوزه، انديشه
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

«پیام محراب» ویژه شهریور ماه منتشر شد

«پیام محراب» ویژه شهریور ماه منتشر شد

شماره پنجاه و چهارم از نشریه "پیام محراب" ویژه شهریورماه 91 و شوال 1433 از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقدمه دوره پنجم و شماره دوم « پیام محراب» که به ماه شوال اختصاص یافته است؛ به بیان مطالبی در مورد سالروز شهادت حمزه سیدالشهدا عمومی بزرگوار پیامبر(ص)، شهادت امام صادق(ع) و ولادت حضرت معصومه(س)، پرداخته شده است.
 
نشریه« پیام محراب» با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و هجری منتشر می شود.

احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام و اشعار، مدایح و مراثی شاعران بنام متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب و مباحث طرح شده در این نشریه است.
 
گردآوری احادیث اهل بیت(ع) به همراه معارف اسلامی برای بیان ائمه جماعات در وعده‌های نماز جماعت به بیانی شیوا و مختصر از جمله ویژگیهای پیام محراب است که هرماه منتشر می شود.
کد مطلب 1677240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها