«پیام محراب» ویژه شهریور ماه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقدمه دوره پنجم و شماره دوم « پیام محراب» که به ماه شوال اختصاص یافته است؛ به بیان مطالبی در مورد سالروز شهادت حمزه سیدالشهدا عمومی بزرگوار پیامبر(ص)، شهادت امام صادق(ع) و ولادت حضرت معصومه(س)، پرداخته شده است.



نشریه« پیام محراب» با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و هجری منتشر می شود.

احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام و اشعار، مدایح و مراثی شاعران بنام متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب و مباحث طرح شده در این نشریه است.

گردآوری احادیث اهل بیت(ع) به همراه معارف اسلامی برای بیان ائمه جماعات در وعده‌های نماز جماعت به بیانی شیوا و مختصر از جمله ویژگیهای پیام محراب است که هرماه منتشر می شود.