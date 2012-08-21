سازمان ملل تنها تصمیم گیرنده درباره سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی لاوروف گفت: این تنها بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا در باره استفاده از زور در قبال سوریه تصمیم بگیرد.

لاوروف نسبت به دخالت در امور داخلی سوریه و همچین تحمیل "دموکراسی با بمب" بر سوریه هشدار داد.

لاوروف همچنین از آمریکا و دیگر قدرتها خواست تا مانع از ادامه خشونت ها و خونزیزی بیشتر در سوریه شوند.

وی گفت: بر این باوریم که شایسته است تا از منشور سازمان ملل متحد در رابطه با استفاده از زور علیه کشورها دفاع کنیم.

وزیر خارجه روسیه افزود: شرایط در سوریه بسیار مهم و سبب ایجاد نگرانی هایی نه تنها به خاطر خونریزی بلکه به خاطر نتایج این بحران شده که بر شیوه های حل این منازعه چه از طریق پیروی از منشور سازمان ملل و چه از طریق دموکراسی با بمب تاثیرخواهد گذاشت.