برگزاری مسابقات گل کوچک جام رمضان شیخ محله صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات تیمهای آبشار رشت، سحر رشت، امید هنده خاله و شیخ محله به ترتیب مقام اول تا چهارم را کسب کردند.

برگزاری مسابقات والیبال پیشکسوتان صومعه سرا در سالن ورزشی حجاب

مسابقات والیبال پیشکسوتان جام رمضان صومعه سرا در سالن ورزشی حجاب با حضور 12 تیم برگزارشد، در این مسابقات سیمرغ رایانه اول، بانک تجارت دوم و شرکت گاز گیلان سوم شدند.

مسابقات مچ اندازی جام رمضان صومعه سرا

مسابقات مچ اندازی جام رمضان صومعه سرا با حضور 64 نفر در دو گروه راست دست و چپ دست در رده سنی جوانان، بزرگسال و پیشکسوتان در کانون شهید بهشتی این شهرستان برگزار شد.

مقام اول، دوم و سوم این مسابقات به یاسر از تالش با 69 امتیاز، فراز از رشت با 52 امتیاز و رکورد داران رشت با 51 امتیاز رسید.

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان صومعه سرا

مسابقات فوتسال جام رمضان تولم شهر این شهرستان با حضور 27 تیم برگزار شد، در این مسابقات طاها تولم شهر، مشعل صومعه سرا و یاران صومعه سرا به ترتیب مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند.

مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 32 تیم در سالن ورزشی شهدای صومعه سرا پیگیری شد، در این مسابقات تعاونی اعتباری فرهنگیان صومعه سرا اول، یاران صومعه سرا دوم و شهرداری فومن سوم شدند.

مسابقات فوتسال جام رمضان با مشارکت 10 تیم در سالن ورزشی شهدای ضیابر برگزار شد، مقام اول تا سوم این مسابقات به دهیری خلیفه کنار، زنده یاد زهری و کمانسو رسید.

همچنین مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 12 تیم در سالن ایثار گوراب زرمیخ شهرستان صومعه سرا پیگیری شد، در این مسابقات شهید صناعی اول، شهید پور عباس مرکیه دوم و مرغ پر زن سوم شدند.