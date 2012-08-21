برگزاری 5 دوره آموزشی توسط اتاق بازرگانی استان البرز

حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پنج دوره آموزشی در خصوص صنعت و تجارت توسط اتاق بازرگانی استان برگزار می شود که با تکمیل ظرفیت، کلاس ها آغاز خواهد شد.



وی ادامه داد: تنظیم اظهار نامه مالیاتی، آشنایی با مسائل گمرکی و بازرگانی، آشنایی با کارت بازرگانی و صدور، زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی و فنون مدیریتی از جمله این دوره های آموزشی است که توسط اتاق بازرگانی استان البرز برگزار می شود.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز با بیان اینکه شروع کلاس ها با رسیدن به حد نصاب شرکت کننده ها خواهد بود، اضافه کرد: در صورت انصراف از شرکت در دوره تا یک هفته قبل از تاریخ برگزاری با کسر 30 درصد شهریه مقدور است و پس از آن هزینه مسترد نمی شود.



طوسی گفت: اعلام انصراف به صورت کتبی خواهد بود و ثبت نام نیز با ارسال معرفی نامه از سازمان یا شرکت متبوع و واریز مبلغ شهریه به حساب و ارائه فیش مربوطه خواهد بود.



وی در پایان تصریح کرد: در پایان دوره گواهینامه ای از طرف اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

