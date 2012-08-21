افزایش تعداد دانشگاههای علوم پزشکی در میان یک درصد برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: 5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و تبریز در میان فهرست 4000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

وی افزود: در نظام رتبه بندی ESI، اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آورده شده است که بر مبنای آستانه های تعیین شده جزء دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار می گیرند و شرط ورود یک موسسه علمی به این نظام رتبه بندی تعداد ارجاع به مقالات اصیل و مروری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی Web of science برابر یا بیش از آستانه های تعیین شده است.

وضعیت بهبود رتبه 5 دانشگاه ایرانی در گرایش بالینی و کلیه گرایش های علوم در سال 2012

نام دانشگاه وضعیت بهبود در گرایش بالینی رتبه فعلی در گرایش بالینی وضعیت بهبود در کلیه گرایش های علوم رتبه فعلی در کلیه گرایش های علوم دانشگاه علوم پزشکی تهران با 80 رتبه بهبود رتبه 246 با 93 رتبه بهبود رتبه 574 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 701 رتبه بهبود رتبه 527 با 670 رتبه بهبود رتبه 944 دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 65 رتبه بهبود رتبه 572 با 89 رتبه بهبود رتبه 1383 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 154 رتبه بهبود رتبه 884 با 166 رتبه بهبود رتبه 1752 دانشگاه علوم پزشکی تبریز نخستین حضور در جمع یک درصد برتر رتبه 1001 نخستین حضور در جمع یک درصد برتر رتبه 1754

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نظام رتبه بندی ESI در گرایش پزشکی بالینی گفت: بررسی رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در گرایش پزشکی بالینی در سال 2012 بر اساس تعداد مقالات نشان داد که نسبت به تاریخ مشابه در سال قبل، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 80 رتبه بهبود در جایگاه 246، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 701 رتبه بهبود در جایگاه 527، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 65 رتبه بهبود در جایگاه 572، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 154 رتبه بهبود در جایگاه 884 قرار دارند و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ابتدای ژوئیه 2012 با رتبه 1001 برای نخستین بار در فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفته است.

دکتر قانعی افزود: در این بررسی در مجموع 700 هزار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بررسی و از آن میان 4000 مورد به عنوان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان شناسایی و معرفی می شوند.

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در کلیه گرایش های علوم نیز افزایش یافت

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: روند رو به رشد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در نظام رتبه بندی ESI در کلیه گرایش های علوم در سال 2012 براساس تعداد مقالات و نسبت به سال قبل حاکی از آن است که دانشگاه علوم پزشکی تهران با 93 رتبه بهبود در جایگاه 574، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 670 رتبه بهبود در جایگاه 944، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 89 رتبه بهبود در جایگاه 1383، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 166 رتبه بهبود در جایگاه 1752 و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جایگاه 1754 قرار دارند.