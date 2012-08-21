  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

یوفا دو بازیکن مقدونیه‌ای را به دلیل استفاده از مواد نیروزا محروم کرد

یوفا دو بازیکن مقدونیه‌ای را به دلیل استفاده از مواد نیروزا محروم کرد

دو بازیکن تیم فوتبال "رابوتنیکی" مقدونیه به دلیل استفاده از مواد نیروزا به مدت یک سال از سوی یوفا محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایش دوپینگ "مولیوان پتروویچ" و "دینو نایدوسکی" در تاریخ 18 اوت سال 2011 و در دیدار با لاتزیو در چارچوب رقابت های لیگ اروپا مثبت اعلام شد و اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، این دو بازیکن را هرکدام به مدت یک سال محروم کرده است.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، نوع مواد مصرف شده اعلام نشده اما رسانه های مقدونیه ای عنوان کرده اند این دو بازیکن از ماده محرک "متیل هگزانمین" استفاده کرده اند.

یوفا همچنین فیزیوتراپ و پزشک باشگاه مقدونیه ای را نیز به ترتیب سه و دو سال محروم کرده ضمن اینکه رابوتنیکی به مدت یک سال حق حضور در رقابت های اروپایی را ندارد.

کد مطلب 1677249

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