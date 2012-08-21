به گزارش خبرنگار مهر، یک اثر نقاشی از شیما فریدنی به نام "آینه" که بر اساس نشانه‌شناسی دنیای ذهنی هنرمند و نگرش زنانه نسبت به زندگی خلق شده است، برای شرکت در پنجمین دوسالانه پکن از سوی هیات داوران پذیرفته شد.

شیما فریدنی سرگرم انجام تحصیلات تکمیلی در رشته هنر در خارج از کشور است. او پیش از این مجموعه ای از نقاشی‌های خود را در سال 1389 در نگارخانه الهه به نمایش گذاشته بود که با استقبال زیاد علاقه مندان روبرو شد. فریدنی متولد 1361 است و گواهی کارشناسی نقاشی خود را از دانشکده هنر و معماری دریافت کرده است.

نصرت الله مسلمیان درباره نقاشی‌های این هنرمند نوشته است : شیما فریدنی به دنبال دستیابی به فضایی ذهنی است. نقش مایه وموتیف ها هریک درارتباط با دیگر عناصربصری و نمادین، در خلق چنین فضایی تاثیر گذارهستند. ارتباط نشانه شناسی که اجزای آثاراو، در نها یت به کلیتی پارادکسیکال می‌رسند، که هویت تصویر او را شکل می‌دهند.

مسلمیان در ادامه می‌نویسد: شیما فریدنی نقاش تناقض‌ها، فانتزی‌ها و اشکال خیال انگیز زنانه است. او نمونه موفق هنرمندان جوان است که با درک اصولی از امکانات رسانه خود، در پی ایجاد نوعی هنر معاصر است که بیش از هر چیز واقعیت‌های زمانه را بازتاب می‌دهد.

با انتخاب شیما فریدنی از سوی پنجمین دوسالانه پکن، این هنرمند در کنار تارا بهبهانی دومین هنرمند ایرانی است که امسال از ایران در این دوسالانه حضور دارند. دوسالانه بین المللی پکن یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری آسیاست که از سوی بسیاری از مجموعه داران و مجموعه سازان (کوریتور) های جهان نمایشگاه آن به دقت رصد می‌شود و بسیاری از شرکت کنندگان در این دوسالانه جذب بازارهای بین المللی می‌شوند.