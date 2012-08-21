هراس از انتشار پروتکل/ حجاریان و فرصت انتخابات/ عذرخواهی نیکبخت واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، سایت های روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای همه آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

جنگ نرم:

* خاخام‌های اروپا به شدت از اقدام یکی از شرکت‌های تولید کننده گوشی‌ تلفن همراه در انتشار کتاب «پروتکل سران صیونیسم» انتقاد کردند.به گزارش جنگ نرم، خاخام های اروپا به شدت به اقدام اخیر شرکت «اپل» در انتشار نسخه «پروتکل جلسات سران صهیونیسم» بر روی تجهیزات الکترونیکی این شرکت اعتراض کردند و مدعی شدند که این اقدام باعث افزایش تنفر از یهودیان می‌شود.یکی از اسناد بسیار تکان دهنده‏ای که سراسر جهان را در بهت ‏و حیرت فرو برد و عکس‏العملها و برخوردهای متفاوتی را به دنبال داشت کتابی است به نام «پروتکل جلسات سران صهیونیسم» که ‏مجموع 24 گزارش جلسه در تعیین خط مشی و نحوه عمل ‏صهیونیست‌هاست.مطالب این کتاب از آنجا که گزارش جلسه‏های ‏داخلی و سری صهیونیست‌هاست، به کلی عاری از تعارفات معمولی و سیاسی و کاملا بی‏پرده و صریح است.از همان روز اول پیدایش این کتاب، صهیونیستها با تمام توان و نیرو سعی‏کردند نسخه‏های آن را نابود کنند و نقدهای مفصل در رد آن بنویسند و به هر حال آن را مخدوش یا بی‏ارزش و فراموش شده قلمداد کنند. آنچه در این ‏کتاب آمده قبل از 1901 میلادی تدوین و تنظیم شده است اما چنان ‏با وقایع قرن اخیر انطباق دارد که گویی مجریان سیاستهای‏ امپریال-صهیونیستی دنیا، دقیقا این کتاب را پیش‏رو گذارده و مو به مو آن را اجرا کرده‏اند.در بیانیه پایانی کنفرانس خاخام‌های اروپایی که اخیرا برگزار شد، "بنحاس گولداشمیت" رئیس کنفرانس به اقدام اخیر شرکت اپل در قرار دادن نسخه‌ای از این کتاب بر روی تجهیزات الکترونیکی خود به شدت انتقاد کرد. وی در این بیانیه گفت: وجود نسخه‌ای از این کتاب بر روی تجهیزات الکترونیکی باعث افزایش توطئه‌ها علیه یهودیان می‌شود، پروتکل جلسات سران صهیونیسم باید در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد تا این کتاب را به درستی مطالعه کنند اما در اختیار قرار دادن آن بر روی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل، اقدامی خطرناک و ناصحیحی است و باعث انتشار تنفر می‌شود.

روزنامه آرمان:

* روزنامه آرمان در گفت​وگویی با سعید حجاریان به نقل از وی نوشت: اصلاحات زنده است. اما اصلاحات مثل هلو بپر تو گلو نیست. باید خشت روی خشت گذاشت و کار کرد. برای این کار هم تشکیلات و سازمان یک نیاز ضروری است. تشکیلات که فقط حزب نیست. مگر کار تشکیلاتی فقط کار حزبی است؟ در کنار کار حزبی فعالیت ان.جی.اوها، کارهای عام‌المنفعه و نظایر آن نیز می‌توانند بستری برای ایجاد سازمان و تشکیلات باشند. نگاه کنید به اخوان‌المسلمین در مصر آنها همواره اصلاح‌طلب بودند. چه در زمان ناصر یا سادات و مبارک؛ صبر کردند و الان ثمرش را بردند. یا در ترکیه، زمان اوزال و اربکان یا همین آقای اردوغان. چقدر کار کردند؟ اصلاحات، کار فوق‌العاده می‌برد برادر من. باید کار کرد، کار نکنیم 100 سال دیگر هم اتفاقی نمی‌افتد... همین الان؛ خود خاتمی اگر کاندیدا شود در ایران چقدر رای دارد؟ او نسبت به هر کسی رای بالاتری دارد؛ پس می‌بینید که اصلاحات به صورت بالقوه پایگاه دارد، اما فعلیت ندارد. مردم ایران هم بیشتر دنبال برخورد اصلاح‌طلبانه و متعادل هستند. یعنی کاراکتری مثل خاتمی را می‌پسندند. خاتمی نباشد، یکی دیگر. مردم می‌گویند بالاخره خاتمی ‌نقطه تعادلی در جامعه است. با اینکه به او انتقاد هست. می‌خواهم بگویم که در عین حال اصلاحات هنوز هم رای دارد؛ رای بالایی هم دارد...بعید است عبدالله نوری وارد جرگه انتخابات شود. او خودش هم اعتقاد دارد که خاتمی هنوز در کشور بالاترین رای را دارد.انتخابات یک فرصتی است برای فعالیت و سازماندهی. وقتی کاندیدایی در صحنه باشد لاجرم ستاد اتنخاباتی ایجاد می‌کند و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیروها را دور هم جمع می‌کند... الزاما هدف از شرکت در انتخابات، پیروزی نیست. سال 76 اصلا قرار این نبود که پیروز بشویم، هیچ تصوری هم نداشتیم، می گفتیم که 6- 5 میلیون رای بیاوریم که بتوانیم بعد از انتخابات کار کنیم. بنابراین فعالیت در انتخابات الزاما با هدف پیروزی نیست... اصولگراها بهتر است دنبال یک فرد معتدل بگردند، البته هر کسی که بخواهد دولت را به دست بگیرد کار بسیار مشکلی پیش‌رو دارد.

کیهان:

* رشوه انگلیس به مقامات سعودی برای فروش سلاح به عربستان لو رفت .رشوه انگلیسی ها به مقامات سعودی برای فروش تسلیحات به عربستان دردسرساز شده است. در تازه ترین رسوایی شاهزاده ها و مقامات سعودی، روزنامه ساندی تایمز انگلیس گزارش داد: وزارت دفاع در حال تحقیق درباره پرداخت رشوه 5/9میلیون پوندی به مسئولان سعودی از سوی یک شرکت امنیتی بریتانیایی است. به گزارش العالم به نقل از ساندی تایمز، شرکت «جی.پی.تی» اداره برنامه ریزی که واردکننده تجهیزات نظامی برای عربستان به ارزش دو میلیارد دلار است، مبلغ یاد شده را در حساب های محرمانه در جزیره کایمان واریز کرده و پس از بررسی این حساب ها، مشخص شده، یکی از این حساب ها، متعلق به یکی از اعضای خاندان سعودی است.

* معاریو: حزب الله می تواند برای ده ها هزار اسرائیلی جهنم برپا کند .یک روزنامه صهیونیستی با بررسی تهدید اخیر سیدحسن نصرالله درباره «ایجاد جهنم برای اسرائیل در صورت بروز جنگ» را جدی ارزیابی کرد.سیدحسن نصرالله اخیرا در واکنش به تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و لبنان گفته بود: «ما می توانیم حیات میلیون ها صهیونیست در کل فلسطین اشغالی را به جهنمی واقعی تبدیل کنیم. می توانیم چهره اسرائیل را عوض کنیم. بله. ما می توانیم این کار را بکنیم... هزینه و تبعات جنگ با لبنان برای اسرائیلی ها بسیار بسیار سنگین خواهد بود. برخی اهداف در فلسطین اشغالی وجود دارد که می شود با تعدادی موشک دقیق نقطه زن- آن هم تنها با تعداد کمی از این موشک ها، نه تعداد زیاد- آنها را هدف قرار داد و ما این موشک ها را در اختیار داریم. زدن این اهداف زندگی صدها هزار نفر از صهیونیست ها را به جهنمی واقعی تبدیل خواهد کرد. در آن صورت باید از ده ها هزار کشته اسرائیلی حرف زد نه از 300 کشته یا 500 کشته».

* عضو مستعفی حزب مشارکت، اصلاح طلبان را پس از انتخابات سال 88 دچار تناقض و حیرت توصیف کرد.عباس عبدی در مصاحبه با دنیای تجارت، گفته است: پس از انتخابات سال 88 و اتفاقاتی که رخ داد اصلاح طلبان با نوعی تناقض در راهبردهای خود مواجه شدند و بهت و حیرت آنها نیز ناشی از همین وضع است.وی با بیان اینکه «خاتمی سعی کرده از کنار ایده تشکیل شورای اصلاحات با حضور عبدالله نوری و موسوی خوئینی ها رد شود و تن به چنین مشارکتی ندهد»، گفت: وضعیت فعلی به گونه ای است که اصلاح طلبان نه برای خلق فرصت کاری می کنند و نه حتی شرایط آن را دارند که اگر فرصتی پیش آید قادر باشند که بهره برداری نمایند.وی که در دوره اصلاحات از ایده رادیکال خروج از حاکمیت دفاع می کرد، درباره ظرفیت هاشمی رفسنجانی گفت: آقای هاشمی ظرفیت های فراوانی داشته و دارد، هرچند در گذشته، نصایح خیرخواهان خود را نشنید و از این ظرفیت ها در جای دیگر و بصورت نادرستی استفاده کرد.

* اعتماد به نفس سلطنت طلبان خیلی بالاست این هم سندش! اقدام تبلیغاتی سلطنت طلبان درباره راه اندازی گروه موسوم به شورای ملی با اعتراض دیگر محافل ضدانقلاب روبرو شد.این طیف از سلطنت طلبان با انتشار بیانیه ای بدون امضا و هویت مدعی تشکیل شورای ملی شده اند. در واکنش به اقدام مذکور، یکی از عناصر ضدانقلاب در شبکه بالاترین نوشت: شورای ملی نیز مخفیانه به بازار آمد. پس از انواع و اقسام کنگره های ملی و ضد ملی و کنفرانسهای پشت درهای بسته نوبت به تشکیل شورای ملی نیز رسید! در یکی از وبلاگها در مورد تشکیل کمیته موقت شورای ملی صحبت شده است کمیته موقتی که هیچ اسمی از اعضای آن به بیرون درز نکرده است. گویا فرهنگ «در مقابل عمل انجام شده قرار دادن» می رود عمومی شود و تعدادی به شماره شاید کمتر از انگشتان یک دست برای خودشان کنگره و شورا می زنند و سپس به شکل مضحکی فراخوان می دهند که آی ملت این شورا و این شما! بشتابید که می خواهیم ایران را آزاد کنیم!

* حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان با عنوان «رقص مرگ» نوشته است: 1- جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران اسلامی در همه عرصه های نظامی و اقتصادی و... از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و حتی یک روز هم متوقف نشده است ولی مسئله آن است که به قول هفته نامه آمریکایی ویکلی استاندارد «استراتژیست های کاخ سفید درباره نقش و جایگاه کنونی آمریکا در منطقه با [امام] خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر دارند که می گفت؛ آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.»2- تهدیدهای اسرائیل اگرچه عملیات روانی است ولی در صورتی که واقعیت داشت، می توانستیم با جرأت بگوییم که رژیم صهیونیستی بی آن که بخواهد خواسته و آرزوی دیرینه جمهوری اسلامی ایران و همه ملت های مسلمان را برآورده خواهد کرد، چرا که به قول سیدحسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان در سخنان اخیرش به مناسبت روز جهانی قدس؛ «حمله نظامی صهیونیست ها علیه ایران، به انتظار 32 ساله جمهوری اسلامی ایران برای نابود کردن اسرائیل پایان می دهد و این یک فرصت طلایی است که تل آویو بعد از 32 سال انتظار به ایران اعطاء خواهد کرد.»

وطن امروز:

* مهدی محمدی در سرمقاله ای نوشته است: نگاهی به روند رفتار کاترین اشتون و همچنین رصد اظهارات و مواضع آمریکایی‌ها از مذاکرات مسکو به این سو نشان می‌دهد، گروه 1+5 در حال حرکت به سمت «مذاکرات غیرجدی» با ایران است. روند مذاکراتی جدید در استانبول 2 بسیار پرشتاب آغاز شد و در بغداد و مسکو به تبادل پیشنهادهایی مکتوب میان 2 طرف انجامید. در استانبول معلوم بود آمریکایی‌ها به دنبال مذاکراتی فشرده، متناوب و با فاصله زمانی کم هستند؛ هم می‌خواهند نتیجه بگیرند و هم نمی‌خواهند روند مذاکرات تخریب شود. در بغداد هدف آمریکایی‌ها این بود که فی‌المجلس نتیجه بگیرند یا به تعبیر خودشان ایران را به برداشتن یک گام ملموس وادار کنند. فاصله بغداد تا مسکو تا آنجا که به آمریکایی‌ها مربوط می‌شود در این خیال سپری شد که مشاهده دورنمای تحریم خرید نفت و معامله با بانک مرکزی ایران را در مسکو منعطف‌تر خواهد کرد. در مذاکرات مسکو طرف آمریکایی‌ها متوجه شد الگوی فشار صرف برای هل دادن مذاکرات با کشوری مانند ایران به جلو، کاملا ناکارآمد و بلکه احمقانه است. کلافگی مذاکره‌کنندگان غربی در مسکو، وقتی دیدند ایران نه فقط موضع خود را نسبت به مذاکرات بغداد تغییر نداده، بلکه سرسختانه خواهان تغییر خط قرمزهای تاریخی غرب درباره برنامه غنی‌سازی در ایران است، هرگز از یاد راقم این سطور نمی‌رود. این سوال در کل فضای هتل گلدن رینگ موج می‌زد که پس بالاخره این تحریم‌ها کی اثر خواهد کرد و آیا اساسا ایران اهمیتی برای تهدیدهای غرب قائل است؟ ظاهرا نتیجه مذاکرات مسکو این بود که 2 طرف تصمیم گرفتند بدون اعلام شکست مذاکرات، دوباره زمان بخرند و در سطحی پایین‌تر برای یافتن حداقلی از مشترکات به منظور از سرگیری مجدد گفت‌وگوها تلاش کنند.ولی در واقع ماجرا اینگونه نبود. در واقعیت امر، آمریکایی‌ها دریافتند؛ اولا شکاف‌های مهمی میان 2 طرف وجود دارد، ثانیا عبور از این شکاف‌ها و حرکت دادن مذاکرات به سمت جلو ممکن نیست مگر اینکه یکی از 2 طرف مواضع خود را به طور اساسی تعدیل کند و دیدگاه‌های طرف مقابل را درون پیشنهادهای خود بگنجاند و ثالثا آن طرف، ایران نخواهد بود چرا که ایران حداکثر انعطاف‌های امکان‌پذیر از جانب خود را در چارچوبی (Framework) که متن آن علنا منتشر شد، ارائه کرده و جدولی از اقدامات متقابل ترتیب داده که بازنویسی آن تقریبا غیرممکن است. به همین دلیل است که اطلاعات موجود نشان می‌دهد و غربی‌ها نیز خود گفته‌اند اکنون چیزی حدود 2 ‌ماه است که گروه 1+5 همه تلاش خود را بر بازنویسی پیشنهاد بغداد متمرکز کرده است. هنوز کسی نمی‌داند نتیجه این بازنویسی چه خواهد شد و آیا آمریکایی‌ها قادر خواهند بود خود را از بن‌بست یک دهه‌ای «عدم پذیرش غنی‌سازی در ایران» برهانند یا نه. نتیجه هر‌چه باشد، تجربه استانبول 2 تا مسکو، حاوی درس‌هایی است که به مثابه پیش‌فرض‌های جایگزین‌ناپذیر برای هرگونه مذاکره در آینده عمل خواهد کرد... در ایران کل فرآیند مذاکراتی اخیر به عنوان بخشی از راهبرد انتخاباتی باراک اوباما تفسیر شده است و این تفسیر البته واقعی تفسیر ممکن نیز هست. اوباما مذاکرات استانبول 2 را به این دلیل آغاز کرد که فکر می‌کرد ورود به این مذاکرات موجب خواهد شد بتواند فضای تنش با ایران را تا نوامبر آرام نگه‌ دارد. حالا هم ظاهرا تحت فشار منطق مذاکراتی ایران دریافته که باید فتیله مذاکرات را اندکی پایین بکشد، چرا که بدون واگذاری یک امتیاز روشن به ایران مذاکرات پیشرفت نخواهد کرد و واگذاری این امتیاز هم تا قبل از نوامبر برای اوباما واجد یک ریسک انتخاباتی بسیار بزرگ است. اکنون مهم‌ترین مساله این است که آیا ارزش دارد ظرف مذاکره با 1+5 تا بعد از نوامبر حس شود؟ واگر اوباما برنده انتخابات باشد، درباره مساله هسته‌ای ایران – فارغ از نگرانی‌های انتخاباتی- چگونه تغییر محاسبه خواهد داد؟ این سوال مهمی است ولی شواهد برای دادن یک پاسخ متقاعد‌کننده به آن هنوز کافی نیست.

* تعدادی از مدیران مسؤول برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته به یک نهاد امنیتی احضار شده و تذکرهایی درباره رویکرد رسانه‌ای خود دریافت کرده‌اند. در میان این رسانه‌ها، مسؤولان برخی نشریات، روزنامه‌ها و سایت‌ها بوده‌اند که به‌ دلیل انتشار برخی مطالب ساختارشکنانه یا مغایر با امنیت کشور از سوی این نهاد با آنها برخورد و درباره ضرورت اصلاح رویه نادرست موجود تذکرات جدی نیز داده شده است. شنیده‌ها حکایت از این دارد که احضار این افراد در طول 2 هفته گذشته انجام شده است. شرایط حساس کشور و لزوم عبور مدبرانه از این فضا، موجب شده نهادهای ذی‌صلاح تدابیر ویژه‌ای را برای اصلاح رویه رسانه‌هایی که اقتضائات شرایط موجود را در نظر نمی‌گیرند، در نظر بگیرند و در گام اول، به احضار و بیان تذکر جدی به مسؤولان این رسانه‌ها اکتفا شده است.

* دنیس راس ضمن اشاره به اینکه مقامات اسرائیل برای حمله به ایران بی‌صبری به خرج می‌دهند، بیان کرد: آمریکا برخلاف اسرائیل برای حمله به ایران تنها قابلیت‌های نظامی خود را در نظر نمی‌گیرد، بلکه به راهبردهایی که لازم است برای پس از زمان حمله داشته باشد، توجه دارد. راس تاکید می‌کند، چون اقدام نظامی کمکی برای تخریب قابلیت هسته‌ای ایران نمی‌کند باید به آن تنها به عنوان وسیله و نه هدف غایی نگریست. مشاور سابق اوباما اشاره می‌کند: از آنجا که مقامات اسرائیل آنقدر سرگرم تهدید هستند که موجودیتشان را به خطر می‌اندازد احتمالا نمی‌توانند به این توجه کنند که ممکن است پس از حمله به ایران اجماع جامعه بین‌الملل علیه ایران از بین برود. وی راهکار منزوی نگاه داشتن ایران و ادامه نظام تحریم‌ها را روشی می‌داند که در شرایط فعلی می‌تواند بیشتر از حمله نظامی کارگر افتد اما ادامه می‌دهد که مقامات اسرائیل با این نقطه نظر هم مخالفند.

شبکه العالم:

* انتشار عکس زلزله آذربایجان به عنوان جنایت در سوریه(!) شبکه سعودی «العربیه» در ادامه تلاش‌های خود برای تحریف واقعیت‌ها در سوریه و تحریک افکار عمومی علیه نظام این کشور، دروغ‌پردازی ناشیانه دیگری را رقم زد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه العالم، این شبکه سعودی یکی از تصاویر دلخراش زلزله آذربایجان را که هفته پیش در رسانه‌های ایران منتشر شده بود، به عنوان تصویری از «جنایت منطقه اعزاز سوریه» منتشر کرد. این شبکه که به خیال خود تصویر مناسبی را در راستای فعالیت‌های خود جهت تخریب نظام سوریه به کار گرفته بود، پس از افشای این رسوایی، بلافاصله عکس استفاده شده در این خبر را از سایت خود حذف کرد.

بصیرت:

* رضا گرمابدرى : جهان در حال تحول؛ امام خامنه ای(مدظله العالی) جهان را در حال گذر و تحول به سمت یک ساختار و هندسه جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توصیف کردند. «قرار داشتن جهان در آستانه یک تحول تاریخی» سرفصل و مبنای بیانات ایشان است. اهمیت درک و پی بردن به مسئله بسیار مهم است. بیان این کشف ارزشمند در جمع اساتید و نخبگان علمی به منزله یک هشدار و آماده باش است. طرح این مسئله به این معنا است که مسئولان و نخبگان باید برخی از امور جاری و داخلی را به نحوی با یک موضوع بسیار مهم جهانی که شکل دهنده آینده بشریت است، پیوند بزنند. این اتفاقی نیست که خودبه خود بیفتد، یک مقدمه مهم نیاز دارد؛ اینکه مسئولان و نخبگان با آنچه که امام خامنه ای (مدظله العالی) هوشمندانه و داهیانه به آن پرداختند، همراه شوند و آن را باور کنند. این امر از طریق شکل گیری گروه های کاری میسر است که بتوانند با مطالعه و بررسی به نتایج موید و اطمینان بخش برسند تا باور مشترک درباره این مهم شکل بگیرد. نکته بعدی در بحث تحول، روشن شدن مفهوم تحول در این موضوع است.

* یک نماینده کنگره از وزیر خارجه آمریکا خواست که قطعه قطعه کردن ایران و حمایت از گروه های قومی و مذهبی را دستور کار خود قرار دهد.«دانا روهراباکر»، نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به هیلاری کلینتون خواستار کمک آمریکا به تجزیه ایران و جدا کردن آذربایجان از ایران شد.طبق نامه «روهراباکر» که برای وزیر خارجه هیلاری کلینتون ارسال شده آمده است: «کمک در مشروعیت بخشیدن به اشتیاق مردم آذری برای کسب استقلال خود، در قیاس با تهدید بمباران مخازن تحقیقاتی هسته ای زیرزمینی ایران، می تواند خطر بسیار بزرگ تری برای حاکمان ایرانی به دنبال داشته باشد.»

* به دنبال حضور شرکت های نفتی خارجی در کردستان عراق بدون هماهنگی با دولت مرکزی عراق و انعقاد قرارداد با حکومت اقلیم کردستان عراق تنش میان مقام های دولت عراق، کردستان و شرکت های نفتی سرمایه گذار افزایش یافته است.تنش در حوزه نفت با دولت مرکزی عراق وقتی وارد فاز جدی تر خود شد که حکومت اقلیم کردستان عراق، به دور از کنترل دولت مرکزی، نفت عراق را به صورت مستقیم به ترکیه صادر کرد.شرکت خدماتی (کریدیت سویس - Credit Suisse) اخیراً اعلام کرد دولت ترکیه پول نفت خریداری شده را مستقیماً به حکومت اقلیم کردستان عراق پرداخت می کند، این در حالی است که قانوناً این پول بایستی وارد خزانه دولت مرکزی عراق شود.

* آقای زیباکلام که برای اولین بار به جلسه اساتید با رهبر معظم انقلاب دعوت شده بود، درباره حواشی این جلسه به آنا گفته بود: «شنبه بود که از دفتر رهبر انقلاب در دانشگاه تهران با بنده تماس گرفته و گفتند که شما برای حضور در نشست اساتید با رهبری و همچنین صرف افطار دعوت شده اید. حضور در این نشست و دیدار با مسئولان نظام برایم قابل توجه و غنیمت بود؛ لذا در این نشست شرکت کردم.» وی در بخشی دیگر از روایت جالب خود، می گوید: «این اولین باری بود که در دوران زعامت آقا، ایشان را از نزدیک می دیدم. در زمان ریاست جمهوری رهبر انقلاب، بنده ایشان را از نزدیک دیده و بارها خدمت شان رفته بودم و حدود 10 بار گزارش ویژه به ایشان دادم.»

* هفته گذشته یک هیئت متشکل از اعضای کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی به دعوت یک سازمان مذهبی ترکیه به این کشور سفر کرد. این هیئت با هماهنگی کنسول‌گری این رژیم در آنکارا،‌ در هتل‌های آنکارا و استانبول با مقامات و نمایندگان پارلمان ترکیه دیدار کرد. محور اصلی این دیدارها، یافتن راه‌حلی برای بهبود روابط دیپلماتیک ترکیه و رژیم صهیونیستی بود. بر اساس این گزارش، هیئت صهیونیستی در این دیدارها بر موضع پیشین تل‌آویو مبنی بر خودداری از عذرخواهی رسمی پافشاری کرد؛ اما گفت: «اسرائیل حاضر است به خانواده قربانیان حادثه تسلیت گفته و به آن‌ها غرامت بپردازد.»

* سیدمحمدعلی ابطحی، مسئول دفتر و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق و فعال اصلاح‌طلب، درباره چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ من طرفدار آمدن آقای خاتمی بودم و امروز بعد از چهار سال با همه اتفاقاتی که بعد از ۸۸ افتاد، معتقدم اگر آقای خاتمی کاندیدا شده بود و اگر رئیس‌جمهور شده بود، برای کشور و رهبری و نظام(!) بهتر بود و اگر نشده بود، از وضعیتی که آقای موسوی و بقیه ایجاد کردند بهتر بود.

مشرق:

* "خداحافظ بچه" و "راز پنهان" دو سریالی که ساعت های پس از افطار امسال به روی آنتن رفتند هر دو از همان الگو های آشنای هندی تبعیت می کردند؛ از جنس قصه بگیرید تا نوع رابطه میان شخصیت ها و در نهایت سبک به نمایش گذاشتن تقدیر و مشیت الهی...بالیوودیسم در سینما و تلویزیون ایران تجربه ای مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه قدمتی چند دهه ای دارد اما در هیچ دوره ای الگو های برنامه سازی در ایران به این اندازه تحت تاثیر آن نبوده است. شاید همان طور که اشاره شد این نسخه و الگوی خاص توانسته است به خوبی نیاز برنامه سازان را برای دست یابی به یک الگو جهت انبوه برآورده سازد. این مدل خاص از روایت- سبک هندی و بالیوودی- سبکی ریشه دار و قدیمی در ایران است و مردم کمتر نسبت به آن واکنش نشان می دهند و احساس غریبه گی با آن ندارند، با این وصف نقاط ضعف همه تولیدات زیر لفافه عامه پسندی پنهان شده و موجبات نارضایتی فراگیر در میان مخاطبان و سپس مدیران را فراهم نمی آورد.

فارس:

* منابع خبری از گسترش دامنه اعتراض های مردمی در عربستان و بازداشت شش هزار نفر در جده و ریاض خبر می هند. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری جهینه، گزارش های دیپلماتیکی که روزنامه لبنانی «السفیر» آنها را منتشر کرده است، تأکید می کند انتخاب بندر بن سلطان به سمت رئیس سرویس اطلاعات عربستان سعودی در راستای ترتیبات داخلی سعودی صورت گرفته که برخی از آنها با پرونده ها و قضایای منطقه ای و برخی دیگر با اوضاع داخلی جاری در عربستان در ارتباط بوده است.این گزارش دیپلماتیک می گوید، هم اکنون نزاع داخلی آشکار و شدیدی بر سر قدرت بین نسل اول شاهزادگان سعودی با نسل های دوم و سوم در جریان است که از زمان مرگ سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد اسبق و انتخاب نایف، ولیعهد سابق به این سمت به شدت افزایش یافته است.

محدوده:

* براساس نظرسنجی که توسط بخش عبری زبان روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" به عمل آمده، 60 درصد پرسش شوندگان، از ادامه نخست و زیری "نتانیاهو" ابراز نارضایتی کرده و تنها 31 درصد به حمایت از عملکرد وی پرداخته اند.

* اخیرا تعدادی از خبرنگاران ایرانی توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده اند. اخیرا تعدادی از خبرنگاران ایرانی توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده اند. به گزارش خبرنگار "محدوده"،گفته می شود این خبرنگاران دارای ارتباط با شبکه های الجزیره و العربیه بوده اند. همچنین در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که برای این خبرنگاران آموزش های خاصی در نظر گرفته شده بود و آنان برای طی کردن دوره های آموزشی خود به دبی و برخی از کشورهای دیگر عزیمت کرده بودند.

ایران هسته ای:

* پایگاه اینترنتی آنتی وار در تحلیلی علت اصلی نگرانی اسراییل از برنامه هسته ای ایران را نه ساخته شدن سلاح هسته ای از سوی این کشور بلکه «تغییر معادله راهبردی در منطقه» و «پایان یکه تازی امریکا» خواند.جان گلاسر، در مقاله ای در آنتی وار که روز 25 مرداد 1391 (15 اوت 2012) منتشر شده نوشت: «ری مک گاورن (Ray McGovern) تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، و از تحلیلگران سایت Antiwar.comدر مصاحبه نشریه «بیزنس اینسایدر» معتقد است اسرائیل از دستیابی ایران به سلاح هسته ای بیم ندارد زیرا اسرائیل از قبل به زرادخانه هسته ای دست یافته است و خطر دستیابی ایران به یکی دو بمب هسته ای «چندان زیاد» نخواهد بود و این سلاح ها برای ایران بیشتر نقشی محدود و بازدارنده خواهند داشت».

خبر آنلاین:

* علیرضا واحدی نیکبخت از طریق برنامه 90 خواست تا مورد رافت اسلامی قرار بگیرد.به گزارش خبرآنلاین ؛ علیرضا واحدی نیکبخت که برای سومین سال متوالی از حضور در لیگ برتر محروم است ، سرانجام تصمیم گرفت تا با یک عذرخواهی رسمی از مسئولان نظارتی ، شاید بتواند باری دیگر فوتبالش را از سر بگیرد. نیکبخت در مصاحبه با دوربین 90 گفت:« من از سال 88 به خاطر یک اشتباه شخصی در مسائل خانوادگی ام با محرومیتی از سوی مراجع خارج از فوتبال مواجه شدم. این اتفاق خیلی به فوتبال من ضربه زد امیدوارم که بخشیده شوم چون دوست ندارم در 30 سالگی فوتبالم تمام شود. من از خودم و دوست ناباب ضربه خوردم و تقاضا می کنم که هر طور هست مرا ببخشند.»بعد از حرف های نیکبخت، عادل فردوسی پور هم گفت:« الان عید فطر است ، از مراجعی که این تصمیمات را گرفتند ، خواهش می کنم که او را مورد رافت قرار بدهند.»

ایسنا:

* دبیر ستاد مرکزی راهیان نور گفت: کناره‌گیری سردار سیدمحمد باقرزاده از ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس به اصرار خودش بود. در پی انعکاس مطالبی بر روی وبلاگ شخصی حمید داودآبادی مدیر سابق سایت «ساجد»،در مورد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و همچنین علل استعفایش از مدیریت سایت مذکور،جواد تاجیک مشاور سردار باقرزاده و دبیر ستاد مرکزی راهیان نور در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد. تاجیک یادآور شد:سردار باقرزاده بعد از هشت سال فعالیت و انجام کارهای بزرگی چون ایجاد پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس،ستاد مرکزی راهیان نور‌‌، تحول در معماری دفاع‌مقدس از جمله المان‌ها و یادمان‌های شهدا‌،پرداختن جدی به جمع‌آوری اسناد و خاطرات دوران دفاع‌مقدس و کارهای بسیار دیگر، همچنین برای پرداختن جدی‌تر به بحث مفقودان جنگ و نیز با توجه به تحولات رخ داده در ساختار ستادکل نیروهای مسلح، از سمت خود کناره‌گیری کرد تا نیروی تازه نفس برای ادامه کارها وارد میدان شود. وی ادامه داد: بنابراین سردار باقرزاده نه تنها کنار گذاشته نشده بلکه از سمت خود استعفا داده و بر این استعفایش پافشاری کرده و این در حالی است که سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از فعالیت‌های سردار باقرزاده رضایت کامل دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان:

* نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برای بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات آینده ریاست‌جمهوری سه شرط گذاشت.حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی سعیدی با بیان اینکه جریان اصلاحات نتوانست آرای لازم مردم را برای پیروزی در انتخابات 88 به دست آورد، گفت: پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات، آنها حاضر به قبول واقعیت نشده و با عنوان کردن بحث تقلب در انتخابات و عدول از قانون اساسی، زمینه تشویش در کشور و سوءاستفاده بیگانگان را فراهم کردند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: این افراد با توبه، اقرار آشکار به اشتباهات خود و تعهد به پذیرش اصول و مبانی نظام می‌توانند راه خود را برای ورود به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور باز کنند.

* پرز: از ‌ترس حمله به ایران شب‌ها خوابم نمی‌برد.شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی گفت: از فکر حمله‌ای یکجانبه به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران شب‌ها تا صبح بیدار می‌مانم. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، پرز در ادامه افزود: تصور عواقب و جنبه‌های حمله به ایران نمی‌گذارد شب‌ها بخوابم و نگرانی‌ام از وقوع چنین حمله‌ای غیرقابل توصیف است.

اندیشه پویا:

* اندیشه پویا در شماره دوم خود طرح جلد و گفت و گوی اصلی‌اش را به «سعید حجاریان» اختصاص داد؛ سعید حجاریان در گفت و گو با اندیشه پویا ماجرای اولین توبه سیاسی خود در کودکی را بازگو کرده و از ارتباط‌ سیاسی پدرش با جریان‌های ملی‌گرای رادیکال و دست راستی همچون سومکا یاد کرده است.

نسیم:

* قسمتی از بزرگراه شهید محلاتی به علت ترکیدگی لوله آب فرونشست/ در این حادثه شش دستگاه خودروی سواری که در کنار خیابان پارک شده بودند داخل گودال فرو رفتند/ این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

* رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به وقوع 203 فقره تصادف طی شبانه‌روز گذشته، از فوت 35 نفر و مجروح شدن 292 نفر در جاده‌های کشور خبر داد/ برخورد سواری پراید با کامیون بنز در محور بم-زاهدان سه کشته و چهار مجروح برجای گذاشت

* محمدتقی فهیم، منتقد: سریال‌های ماه رمضان امسال زیرخط متوسط و کاملا سطحی بودند/ مضامین دستمالی شده و تکراری هستند/ متأسفانه موضوع خیانت در جشنواره فیلم فجر امسال به تلویزیون هم رسیده است/ مدیران سریال‌ها را جدی نمی‌گیرند؛ فکر می‌کنند هرچه بسازند مردم می‌بینند.

* کتاب 'فرمانده من' نوشته جمعی از نویسندگان از جمله رحیم مخدومی، ‌احمد کاوری و داوود امیریان حاوی قصه‌هایی از فرماندهان دوران دفاع مقدس پس از 22 سال از چاپ نخست توسط انتشارات سوره مهر به چاپ شصتم رسید.

تهران امروز:

* امیدی به تغییر رفتار احمدی نژاد نیست.عباس سلیمی نمین از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی طی گفت و گویی درباره رفتار رئیس‌جمهور گفت: مشخصا عملکرد رئیس دولت به گونه‌ای است که گمان نمی‌کنم بتوان منتظر بود که احمدی نژاد همان احمدی نژادی باشد که در سال 84 توانست به عنوان یک «ناجی» از مردم رای بگیرد. وی در عین حال معتقد است: واقعیت موجود این است که احمدی نژاد با چهره ای که مورد تایید اصولگرایان و بیشتر مردم بود، فاصله زیادی پیدا کرده است و اصرارش به حمایت از افرادی که همه را نگران کرده‌اند، نشان می دهد که نباید امیدی به تغییر مشی و روش رئیس دولت داشت.

روزنامه قدس:

* محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست، انتشار ریزگردهای آغشته به اورانیوم ضعیف شده را رد و تاکید کرد: این موضوع بدون پشتوانه علمی بوده و صحت ندارد.