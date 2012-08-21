کادر فنی سایپای برای دیدار مقابل آلومینیوم تاکتیک مناسبی اتخاذ خواهند کرد

محمد خرمگاه مدیرفنی تیم فوتبال سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار دو تیم سایپا و آلومینیوم هرمزگان در چهار چوب هفته ششم رقابتهای لیگ برتر گفت: شناخت زیادی از تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان ندارم اما سرمربی این تیم اکبر میثاقیان است و تیم‌های تحت هدایت این مربی معمولا در زمین حریف سعی می کنند ابتدا تاکتیک تیم مقابل را خراب کنند و از این طریق به آنها ضربه وارد می کنند.

وی ادامه داد: بازیکنان در این دیدار ابتدا باید مراقب برنامه‌های تخریبی حریف باشند و اسیر بازی بسته و تدافعی آنها نشوند و در مرحله بعد با عبور از سد دفاعی آلومینیوم، پیروز این دیدار سخت و نفسگیر باشند.

خرمگاه ادامه داد: سایپا در هفته‌های سپری شده از لیگ برتر نشان داده است که که تیم با برنامه‌ایی است و‌ در مسیر پیشرفت قرار دارد، کادر فنی این تیم برای دیدار مقابل آلومینیوم نیز تاکتیک مناسبی اتخاذ خواهند کرد تا بتوانند با توکل به خدا از این دیدار خانگی حداکثر امتیاز را بدست آورند.

مدیر فنی تیم فوتبال سایپا با اشاره به پیروزی درخشان نارنجی پوشان در هفته پنجم مقابل سپاهان تاکید کرد: سایپا در این دیدار بسیار خوب ظاهر شد و تیم اصفهانی را در حالی که از حمایت تماشگرانش نیز برخوردار بود تحت کنترل خود درآورد، اگر بازیکنان سایپا قدر موقعیت‌های خود را می دانستند شکست سنگین‌تری را به سپاهان تحمیل می‌کردند.

محمد خرمگاه در خاتمه تاکید کرد: کسب پیروزی مقابل تیم‌های بزرگ کار بازیکنان سایپا ‌را دشوارمی کند، آنها نباید در ادامه مسیر دچار غرور شوند، چرا که بعد از کسب این نتایج درخشان مقابل تیمهای مثل سپاهان و استقلال، سایر تیم‌ها با انگیزه مضاعف به مصاف سایپا می آیند.