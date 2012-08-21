ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم تنیس روی میز بانوان خراسان شمالی متشکل از 4 بازیکن، یک مربی و یک سرپرست دوشنبه شب به رقابت‌های کشوری سنندج اعزام شد.

وی افزود: اعضای تیم استان را در این رقابت‌ها فاطمه وحید، مریم وحید، رویا فیاض و زهرا مرادیان تشکیل می‌دهند.

نکویی اضافه کرد: مربیگری این تیم بر عهده ایلا ناصری و سرپرستی آن نیز توسط شهرزاد تقی زاده انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: دور نخست مسابقات کشوری آزاد از اول شهریور ماه و به میزبانی سنندج آغاز خواهد شد و نتایج آن برای تغییر در رنکینگ کشوری بازیکنان تنیس روی میز لحاظ می‌شود.

نکویی تصریح کرد: چند روز قبل رقابت‌های پینگ پنگ بانوان و انتخابی تیم استان با شرکت 45 پینگ پنگ باز در رده سنی نونهالان و آزاد به صورت دو حذفی در سالن اختصاصی تنیس روی میز مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

وی اظهار داشت: در پایان رقابت‌ها در رده سنی آزاد فاطمه وحید با شکست تمامی رقبا به مقام قهرمانی رسید، الهه ناصری فر نایب قهرمان شد و مریم وحید و رویا فیاض نیز به صورت مشترک سوم شدند.

رقابت‌های کشوری تنیس روی میز بانوان از اول شهریور ماه به میزبانی سنندج برگزار می‌شود.