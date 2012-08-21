  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

اردوی تیم کشتی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی آغاز شد

اردوی تیم کشتی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی آغاز شد

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابت‌های جهانی 2012 تایلند از امروز در خانه کشتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 شهریورماه زمان اعزام به رقابت‌های جهانی تایلند ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: علیرضا حاتمی- حمید خلیلی (مازندران) محمد اکبری (مازندران)
55 کیلوگرم: علی پیرزاده (تهران) فرزاد عموزاده (مازندران) حبیب‌اله سهرابی (ایلام)
60 کیلوگرم: آرش دنگسرکی – بهنام احسان‌پور (مازندران) محمدرضا سرگو (البرز)
66 کیلوگرم: علی اصغر جبلی (گلستان) مهران بابایی (خراسان رضوی)
74 کیلوگرم: محسن عباسی (البرز) یونس مرادی (لرستان)
84 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی- سیاوش پازوکی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)
96 کیلوگرم: مهران میرزایی (همدان) مصطفی صادق زاده (مازندران)
120 کیلوگرم: علیرضا محمدی (البرز) عبداله قمی (مازندران) مجتبی مرادی (خوزستان)
سرمربی: تقی اکبرنژاد (تهران)
مربیان: علی اکبر دودانگه (تهران) سعید گودرزی (همدان) عباس حاج کناری – مهران فرازمند (مازندران)
ماساژور: توحید ناعمی (تهران)
سرپرست: پرویز عالی (تهران)

کد مطلب 1677255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها