اردوی تیم کشتی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 شهریورماه زمان اعزام به رقابتهای جهانی تایلند ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
50 کیلوگرم: علیرضا حاتمی- حمید خلیلی (مازندران) محمد اکبری (مازندران)
55 کیلوگرم: علی پیرزاده (تهران) فرزاد عموزاده (مازندران) حبیباله سهرابی (ایلام)
60 کیلوگرم: آرش دنگسرکی – بهنام احسانپور (مازندران) محمدرضا سرگو (البرز)
66 کیلوگرم: علی اصغر جبلی (گلستان) مهران بابایی (خراسان رضوی)
74 کیلوگرم: محسن عباسی (البرز) یونس مرادی (لرستان)
84 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی- سیاوش پازوکی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)
96 کیلوگرم: مهران میرزایی (همدان) مصطفی صادق زاده (مازندران)
120 کیلوگرم: علیرضا محمدی (البرز) عبداله قمی (مازندران) مجتبی مرادی (خوزستان)
سرمربی: تقی اکبرنژاد (تهران)
مربیان: علی اکبر دودانگه (تهران) سعید گودرزی (همدان) عباس حاج کناری – مهران فرازمند (مازندران)
ماساژور: توحید ناعمی (تهران)
سرپرست: پرویز عالی (تهران)
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