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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

فروغی اعلام کرد:

روستاهای فاقد شورا و دهیار در اولویت خدمات دهی قرار دارند

روستاهای فاقد شورا و دهیار در اولویت خدمات دهی قرار دارند

تبریز- خبرگزاری مهر: فرماندار ورزقان از تسهیل خدمات و امدادرسانی با استقرار نماینده بخشداری در روستاهای فاقد شورا و دهیار خبر داد.

محرم فروغی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 10اکیپ در قالب تیم های پزشکی درمناطق زلزله زده مشغول کنترل بهداشت منطقه هستند.

وی با اشاره به احداث بیش از 600 سرویس بهداشتی و حمام در این منطقه تصریح کرد: انشعاب آب روستایی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی مقابل چادرهای آسیب دیدگان زلزله احتمال شیوع برخی بیماری های واگیر دار را از بین برده است.

فروغی شجاعی تصریح کرد: انتقال مصالح ساختمانی از قبیل سیمان ، میلگرد ،آجر و غیره به این منطقه رو به اتمام است.  

فروغی اظهار داشت: با اتمام آواربرداری در شهرستان ورزقان 80 اکیپ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مشغول بررسی اقدامات اولیه اسکان دائمی زلزله زدگان در منطقه هستند.

فرماندار ورزقان ادامه داد: مقرر شده اسکان دائمی زلزله زدگان شهرستان ورزقان و روستاهای تابعه تا آغاز فصل سرما به پایان برسد.

کد مطلب 1677257

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