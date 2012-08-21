روستاهای فاقد شورا و دهیار در اولویت خدمات دهی قرار دارند

محرم فروغی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 10اکیپ در قالب تیم های پزشکی درمناطق زلزله زده مشغول کنترل بهداشت منطقه هستند.

وی با اشاره به احداث بیش از 600 سرویس بهداشتی و حمام در این منطقه تصریح کرد: انشعاب آب روستایی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی مقابل چادرهای آسیب دیدگان زلزله احتمال شیوع برخی بیماری های واگیر دار را از بین برده است.

فروغی شجاعی تصریح کرد: انتقال مصالح ساختمانی از قبیل سیمان ، میلگرد ،آجر و غیره به این منطقه رو به اتمام است.

فروغی اظهار داشت: با اتمام آواربرداری در شهرستان ورزقان 80 اکیپ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مشغول بررسی اقدامات اولیه اسکان دائمی زلزله زدگان در منطقه هستند.

فرماندار ورزقان ادامه داد: مقرر شده اسکان دائمی زلزله زدگان شهرستان ورزقان و روستاهای تابعه تا آغاز فصل سرما به پایان برسد.