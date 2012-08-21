13 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان جنوبی کشف و ضبط شد

مهدی حمیدی در گفتگو با مهر، از کاهش 55 درصدی ارزش قاچاق کالا در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهارداشت: ارزش پرونده های قاچاق کالای تشکیل شده طی این مدت 13 میلیارد و 463 میلیون و 13 هزار و 119 ریال بوده است.

وی تعداد پرونده های قاچاق کالای ضبط شده طی چهار ماهه امسال در استان را 102 پرونده برشمرد و بیان کرد: این تعداد در چهار ماهه سال گذشته 73 فقره بوده و به لحاظ تعداد پرونده، قاچاق کالا در استان 40 درصد رشد داشته است.

حمیدی اضافه کرد: ارزش پرونده های قاچاق کالا در چهار ماهه سال گذشته 29 میلیارد و 947 میلیون و 227 هزار و 825 ریال بوده است.

معاون اداری و مالی گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده ای که ارزش آنها بیشتر از 10 میلیون ریال بوده در چهار ماهه امسال 55 فقره است، افزود: این رقم با 150 درصد رشد مواجه بوده و در سال گذشته این تعداد 22 فقره بوده است.

وی بیان کرد: این در حالی است که بهای مال این پرونده ها از 29 میلیارد و 848 میلیون و 343 هزار و 864 ریال در چهار ماهه سال قبل با 559 درصد کاهش به 13 میلیارد و 173 میلیون و 373 هزار و 319 ریال در سال جاری رسیده است.

حمیدی با بیان اینکه تعداد پرونده های محکوم شده در چهار ماهه امسال هفت فقره بوده است، افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 20 فقره بوده و 65 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از رشد 112 درصدی تعداد پرونده های استرداد شده طی چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: این رقم از 26 فقره پرونده در چهار ماهه سال گذشته به 55 فقره درچهار ماهه امسال افزایش یافته است.

به گفته وی بهای مال این پرونده ها با رشد 13 درصدی از یک میلیارد و 348 میلیون و 226 هزار و 571 ریال در سال گذشته به یک میلیارد و 518 میلیون و 167 هزار و 890 ریال در سال جاری افزایش یافته است.

حمیدی همچنین تعدادهایی که ارزش آنها مساوی و کمتر از 10 میلیون ریال بوده را در چهار ماهه امسال 55 فقره ذکر کرد و افزود: این پرونده با ارزش ریالی این پرونده ها 289 میلیون و 639 میلیون و 800 هزار ریال بوده است.

وی ادامه داد: تعداد این پرونده ها در چهار ماهه سال گذشته 22 فقره به ارزش 98 میلیون و 883 هزار و 961 ریال بوده است.

به گفته وی این پرونده ها به لحاظ تعداد تشکیل شده 150 درصد و به لحاظ ارش 193 درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دستگیری 110 متهم به قاچاق کالا در استان

معاون اداری و مالی گمرکات خراسان جنوبی تعداد متهمین دستگیر شده در این مدت را 110 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این رقم در سال گذشته 87 نفر بوده که رشد 26 درصدی داشته است.

وی همچنین جریمه وصولی قاچاق در چهار ماهه امسال را 666میلیون و 915 هزار و 495 ریال اعلام کرد و گفت: میزان جریمه وصولی در این مدت نسبت به سال قبل از رشد 13 درصدی برخوردار بوده است.

حمیدی میزان جریمه تعیین شده امسال را 26 میلیارد و 246 میلیون و 929 هزار و 58 ریال ذکر کرد و افزود: این رقم با 56 درصد کاهش در مدت مشابه سال قبل 59 میلیارد و 489 میلیون و 828 هزار و 134 ریال بوده است.

وی از رشد 614 درصدی بهای مال پرونده های قاچاق کالای تحویلی به سازمان در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: این ارقام سال قبل دو میلیارد و 236 میلیون و 890 هزار و 966 ریال بوده که به 15 میلیارد و 960 میلیون و 448 هزار و 256 ریال در سال جاری افزایش یافته است.

معاون اداری و مالی گمرکات خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: عمده اقلام قاچاق در چهار ماهه امسال سوخت، انبه، پارچه و برنج بوده است.