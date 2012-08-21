به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سخن‌سنج دبیر هفتمین جشنواره شعر دانشجویی (موسم گل) با اعلام این خبر گفت: این مراسم پنجشنبه دوم شهریور با حضور محسن مومنی شریف ریاست حوزه هنری، غلامعلی حدادعادل عضو کمیسیون علوم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فاضل نظری رئیس حوزه هنری استان تهران و علی معلم دامغانی و دیگر شاعران برجسته کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به معرفی چهارده برگزیده در آیین اختتامیه جشنواره افزود: در این دوره بیش از 2 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد وآثار 40 شاعر به مرحله رقابتی راه یافت. از این میان 14 برگزیده طی دو مرحله داوری انتخاب شدند که در مراسم پایانی معرفی خواهند شد.



سخن‌سنج در ادامه گفت: شاعران برگزیده این دوره از استان‌های اراک، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، نیشابور و همدان هستند.

آیین اختتامیه هفتمین جشنواره موسم گل با مشارکت حوزه هنری استان تهران دوم شهریور از ساعت 16 در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

