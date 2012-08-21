رایزنی با چین برای ورود موتورسیکلت برقی

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به آخرین وضعیت ورود اتوبوس و موتورسیکلتهای برقی با بیان اینکه بسته حمل و نقل الکترونیکی تهیه شده است، اظهار داشت: این بسته شامل اتوبوس، موتورسیکلت و دوچرخه برقی می شود که سیستم جدیدی برای حمل و نقل تعریف می کند .

وی با بیان این که این سیستم در کشورهایی همچون چین، هند و برخی از کشورهای اروپایی اجرا می شود گفت: سیستم حمل و نقل الکترونیکی دارای 3 مزیت است، این سیستم نه آلودگی هوا دارد، نه آلودگی صوتی ضمن اینکه کاهش آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت.

شاعری با اشاره به حمایت مسئولان دولتی از این طرح گفت: همانطور که این طرح در سایر کشورها با حمایت جدی دولت ها وارد شبکه حمل و نقل شده است در کشورما نیز به حمایت دولت نیازمند است.

وی با اشاره به اجرای طرح حمل و نقل الکترونیک در 8 کلانشهر کشور اظهار داشت: این طرح در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، اراک و کرج که در آنجا منابع سیال آلودگی وجود دارد اجرایی می شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست گفت: حدود 50 تا 60 درصد سهم آلودگی هوا در کشورمان متعلق به این کلانشهرها است که اجرای این بسته می تواند راهکاری برای جایگزین کردن حمل و نقل با سوخت فسیلی باشد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با کشور چین در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با کشور چین به توافق رسیدیم و آنها آمادگی خود را برای انتقال فناوری در این حوزه اعلام کرده اند که ما هم بر این اساس بسته سیاستی مناسبی را تهیه کردیم که آماده تصویب در ستاد سوخت است. همچنین از مسئولان وزارت کشور و شهرداری کلانشهرها به ویژه کلانشهر تهران تقاضا داریم که وارد عمل شوند تا در ابتدا به صورت پایلوت در محورهای مرکزی شهر تهران که پرترافیک هستند اجرا شود و سپس تسهیلاتی برای سایر شهرها فراهم شود.

شاعری افزود: سالانه 10 میلیون موتورسیکلت در کشور تولید می شود که عرضه موتورسیکلت های برقی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت فسیلی باشد.

وی با اشاره به تعداد عرضه اتوبوس، موتورسیکلت و دوچرخه های برقی نیز گفت: تعداد مشخصی برای این بسته حمل و نقلی تعریف نشده است چرا که هر تعدادی را که بخواهیم می توانیم عرضه کنیم.

