قیمت پیاز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، نرخ هرکیلو پیاز در بازارهای مصرف شهرستان بناب تا روزهای گذشته 12 هزار ریال بود، اما با وارد شدن اولین محصول تولیدی این شهرستان به بازارهای مصرف نرخ این محصول پرمصرف تا 8000 ریال در هر کیلوگرم کاهش یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب با اشاره به اینکه بیشترین میزان پیاز تولیدی استان مربوط به شهرستان بناب است، گفت: این شهرستان قطب تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی است و پیاز تولیدی این شهرستان در ماه شهریور و مهر برداشت می شود.

جعفر صادقی اظهارامیدواری کرد با شروع برداشت پیاز در مناطق سردسیر کشور تا یک ماه آینده قیمت این محصول در استان تعدیل شود.

مدیرجهادکشاورزی بناب تصریح کرد: در سال زراعی جاری یک هزار 700 هکتار از اراضی شهرستان بناب به کشت پیاز اختصاص یافته که پیش بینی می شود بیش از 80 هزار تن محصول پیاز از مزارع این شهرستان برداشت شود.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و به عنوان یکی از مراکز و قطبهای عمده تولید محصول پیاز در کشور مطرح است.