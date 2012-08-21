جمع آوری یک میلیارد و 550 میلیون زکات فطره در 832 پایگاه استان مرکزی

محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براستقرار 320 پایگاه جمع آوری فطریه های مردم در نقاط مختلف، بیش از 380 مسجد نیز برای دریافت فطریه شهروندان همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه 146 هزار نفر به صورت مستمر و غیرمستمر از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی بهره می شوند ادامه داد: کار توزیع زکات فطره و کفاره روزه بین محرومین و نیازمندان تحت حمایت این نهاد در استان از روز عید سعید فطر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.



گفتنی است سال گذشته نیز دو میلیارد و 460 میلیون ریال فطریه و کفاره روزه مردم این استان جمع آوری شد.