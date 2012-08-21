28 استان کشور در نمایشگاه ملی صنایع دستی شرکت می کنند

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا کنون 28 استان کشور برای حضور در نمایشگاه صنایع دستی اعلام آمادگی کرده اند، اظهار داشت: در این نمایشگاه 130 غرفه برای صنعتگران در نظر گرفته شده است.

رئیسی افزود: از این تعداد غرفه 100 غرفه برای صنعتگران کشور و 30 غرفه برای صنعتگران این استان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در دو بخش ورک شاپ و فروش در نظر گرفته شده، بیان داشت: از صنعتگران و هنرمندان استان های دیگر خواسته شده صنایع دستی بومی و اولویت دار استان خود را به معرض نمایش گذارند.

رئیسی با شاره به اینکه دستگاه های که با این اداره کل تفاهم نامه دارند در این نمایشگاه شرکت می کنند، بیان داشت: این دستگاه عبارتند از کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها ، فنی و حرفه ای و ... در این نمایشگاه مشارکت و حضور دارند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری هدف از برگزاری این نمایشگاه را با توجه به شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی، ایجاد اشتغال، معرفی صنایع دستی ، رقابت پذیری صنعتگران عنوان کرد.

