راه اندازی نسل جدید مدارس اینترنتی با استفاده از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمونه به عنوان اولین کلاس در جهان که از انرژی خورشیدی اختصاصی بهره می‌برد و هیچ نیازی به الکتریسیته برای اداره آن نیست جهت گسترش برای روستاهای بدون نیروی برق و یا نیروی برق محدود، طراحی شده است.

این مدرسه یکی از چالش های اساسی در اقتصاد آفریقا را نشانه رفته است و این موضوع چیزی نیست به جز تأمین برق.

به طور متوسط، کمتر از 25 درصد از مناطق روستایی در این قاره از الکتریسیته بهره می‌برند که این موضوع باعث کاهش میزان ارتباطات و بهره مندی آنها از آموزش می‌شود.

براین اساس کمپانی سامسونگ با تمرکز بر پیاده سازی نوآوریهایی برای برآورده کردن نیازهای این قاره و تاسیس آکادمی مهندسی و ساخت محصولات، نخستین مدرسه اینترنتی را با استفاده از انرژی خورشید در شرق ژوهانسبورگ راه اندازی کرده است.

در این ابتکار از کانتینری با طول 12 متر برای ساخت مدرسه استفاده شده که باعث آسان شدن بحث حمل و نقل به مناطق دور افتاده می‌شود. این مدرسه برای مناطقی که با بحران انرژی روبرو هستند و آب و هوای نامناسبی دارند، طراحی شده و امکان حمل و نقل آن برای فواصل طولانی محیا است.

پنل های خورشیدی تا شونده، انرژی کافی برای راه اندازی وسایل کلاس جهت برگزاری جلساتی به مدت 9 ساعت در روز را، تأمین می‌کنند. در صورت نبود آفتاب نیز یک روز و نیم می‌توان از کلاس استفاده کرد.

پنل های خورشیدی به جای شیشه از لاستیک تهیه شده اند؛ این نکته باعث می‌شود تا آنها از طول عمر بالایی برخوردار باشند و در حمل و نقل هایی با مسافت های بالا دوام بیاورند.

این کلاس به راحتی می‌تواند 21 دانش‌آموز را در خود جای دهد؛ کلاس همچنین دارای لایه های عایق و تهویه است تا مطمئن شود که دمای کانتینر همیشه در حالت مطلوب باقی بماند. هر کلاس مجهز به یک تخته دیجیتال هوشمند 65 اینچی (E-board)و محصولاتی از جمله لپ تاپ ها است. برای راحتی کار معلمان و دانش آموزان، لپ تاپ ها و تبلت‌های گلکسی با قابلیت شارژ خورشیدی برای این کلاس مهندسی شده‌اند.

میزان انرژی تولید شده توسط این مدرسه در هر روز، بیانگر این موضوع است که مدرسه می‌تواند فراتر از ساعات عادی مدرسه، جهت آموزش بزرگسالان، در بعد از ظهرها نیز فعالیت کند.

این مدرسه همچنین به امکانات مختلفی مجهز شده که از جمله آنها می‌توان به یخچال، سرور فایل‌ها، روتر و دوربین فیلمبرداری اشاره کرد؛ این تجهیزات به هسته مرکزی این مدرسه، امکان این را می‌دهد تا کلاس ها را کنترل کند و محتوای مناسب را برای معلمان و دانش‌آموزان به داخل کلاس ارسال کند.

محتوای درسی تمامی پایه های تحصیلی آفریقا در این مدرسه گنجانده شده که امکان آموزش هر پایه ای را میسر می‌کند؛ حتی چنانچه تمامی انرژی موجود برای کلاس تخلیه شود، معلم می‌تواند تدریس خود را با وایت‌برد و تخته گچی تعبیه شده در کلاس ادامه دهد.

سامسونگ از چراغ هایLED برای روشنایی کلاس استفاده کرده که کمترین میزان مصرف انرژی را دارا هستند؛ همچنین برای حفظ سلامتی 21 دانش آموز و یک معلم در کلاس ، سیستم تصفیه هوا که مجهز به تکنولوژی از بین بردن ویروسها و جرم ها در هوا است، در کانتینر تعبیه شده است.

تکنولوژی Super Plasma ion سامسونگ، از طریق تزریق یون های هیدروژن و اکسیژن داخل هوا، از انتشار باکتری هایی که از طریق هوا منتشر می‌شوند جلوگیری به عمل می‌آورد.

مدرسه اینترنتی سامسونگ با انرژی خورشیدی ، هم اکنون در آکادمی مهندسی این کمپانی واقع در Boksburg ، طرح پایلوت خود را سپری می‌کند.