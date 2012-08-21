مداوای رایگان احشام روستاییان زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، بهزاد زندیه پیش از ظهر امروز سه شنبه در حاشیه نشست اعضای کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی افزود: اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با حمایت از سازمان های مردم نهاد اقدام به مداوای رایگان دام های روستاییان در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی کرده است.



زندیه اعلام کرد: طبق آخرین آمار بیش از 4هزار دام از زیر آوار بیرون کشیده شده است که با رعایت مسائل بهداشتی و ضدعفونی کردن لاشه ها به صورت صحیح دفن شده اند.



وی گفت: از امروز سه شنبه واکسیناسیون احشام در مناطق زلزله زده علیه بیماری های مشترک انسان و حیوان شروع شده است و اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز با تامین به موقع واکسن ها اقدام به واکسیناسیون علیه شاربون کرده است.



بهراد زندیه ابراز داشت: در برخی روستاها کار آواربرداری دسترسی به دام های تلف شده را با مشکل مواجه کرده است به همین منظور تلاش می شود با افزایش تعاملات با دستگاه های ذیربط دیگر این مشکل حل شود.



زندیه در پایان ابراز امیدواری کرد دفن مابقی احشام تلف شده تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.

