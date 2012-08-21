قتل مرد سالمند با ضربه کارد پسر جوان

به گزارش خبرنگار مهر، 25 خرداد امسال ماموران پلیس آگاهی استان خراسان رضوی در جریان درگیری مرگباری در منطقه خواجه ربیع قرار گرفتند. پس از حضور ماموران در محل مشخص شد، در جریان این درگیری مرد 79 ساله ای با ضربه های چاقو مجروح شده که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت جان باخت.

سرهنگ بیدمشکی – رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی- با اشاره به این خبر گفت : در ادامه تیمی از کارآگاهان تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و پس از بررسی های گسترده هویت عاملان جنایت به نام های علی 26 ساله ، محمد 21 ساله و جلیل 23 ساله را شناسایی کرده که در جریان تحقیقات مشخص شد علی ضارب اصلی بوده است.

وی افزود : هم اکنون تحقیقات از متهمان برای شناسایی انگیزه این جنایت ادامه دارد.

