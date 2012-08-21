خبرنگاران خلعتبری را درک کنند

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برخورد نامناسب محمدرضا خلعتبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی بعد از دیدار با تیم سایپای کرج اظهار داشت: به هر حال خلعتبری بازیکن با تعصبی است و به دلیل تعصب زیاد، بعد از شکست اینگونه ناراحت بوده اما ما باید تلاش کنیم که تعصب او را به جهت مثبت سوق دهیم.

وی ادامه داد: به هر حال باید قبول کرد که بعد از یک شکست، تمرکز بازیکنان به هم می‌ریزد و حق طبیعی آنهاست که از مصاحبه بعد از بازی خودداری کنند و باید به او حق داد که از شکست ناراحت باشد.

سرپرست تیم سپاهان تصریح کرد: به هر حال خلعتبری ناراحت بوده و از ناراحتی حرفی را بر زبان آورده و نباید به خاطر این حرف‌ها اینگونه علیه مهاجم سپاهان جوسازی کرد.

وی اضافه کرد: البته امیدوارم در آینده اینگونه برخوردها را شاهد نباشیم و از خبرنگاران می‌خواهم در شرایطی که بازیکنان تیم عصبانی هستند، از مصاحبه با آنها خودداری کنند.

