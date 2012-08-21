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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

خوروش در گفتگو با مهر:

خبرنگاران خلعتبری را درک کنند

خبرنگاران خلعتبری را درک کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم سپاهان در مورد برخورد نامناسب مهاجم این تیم با خبرنگاران رسانه‌های گروهی بعد از دیدار با سایپا گفت: خبرنگاران باید بازیکنان را درک کنند چون آنها بعد از باخت شرایط روحی مناسبی ندارند.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برخورد نامناسب محمدرضا خلعتبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی بعد از دیدار با تیم سایپای کرج اظهار داشت: به هر حال خلعتبری بازیکن با تعصبی است و به دلیل تعصب زیاد، بعد از شکست اینگونه ناراحت بوده اما ما باید تلاش کنیم که تعصب او را به جهت مثبت سوق دهیم.

وی ادامه داد: به هر حال باید قبول کرد که بعد از یک شکست، تمرکز بازیکنان به هم می‌ریزد و حق طبیعی آنهاست که از مصاحبه بعد از بازی خودداری کنند و باید به او حق داد که از شکست ناراحت باشد.

سرپرست تیم سپاهان تصریح کرد: به هر حال خلعتبری ناراحت بوده و از ناراحتی حرفی را بر زبان آورده و نباید به خاطر این حرف‌ها اینگونه علیه مهاجم سپاهان جوسازی کرد.

وی اضافه کرد: البته امیدوارم در آینده اینگونه برخوردها را شاهد نباشیم و از خبرنگاران می‌خواهم در شرایطی که بازیکنان تیم عصبانی هستند، از مصاحبه با آنها خودداری کنند.
 

کد مطلب 1677284

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