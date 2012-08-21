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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

از سوی حوزه هنری/

نمایشگاه تجسمی فرهنگ قرآنی در یاسوج برگزار شد

نمایشگاه تجسمی فرهنگ قرآنی در یاسوج برگزار شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نمایشگاه تجسمی فرهنگ و مفاهیم قرآنی در یاسوج برگزار شد.

مدیرواحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه آثار منتخب اولین جشنواره استانی فرهنگ و مفاهیم قرآنی بر روی دیوار رفته است.

عبدالرسول شریفی افزود: از 150 اثر رسیده به این جشنواره، 30 اثر به بخش مسابقه راه یافتند و در معرض دید عموم قرار گرفتند.

وی یادآور شد: نخستین جشنواره فرهنگ و مفاهیم قرآنی در بخش های پوستر، نگارگری، عکس، تذهیب، خوشنویسی و طراحی برگزار شده بود.

شریفی بیان داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره به زودی در یاسوج برگزار می شود و از منتخبین آن تجلیل به عمل می آید.

کد مطلب 1677289

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