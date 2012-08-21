سومین محموله کمک های اصناف و بازاریان مراغه به مناطق زلزله زده ارسال شد

باقر اصل نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار و مصیبت دیده شهرستانهای اهر ، هریس و ورزقان میزان ارزش ریالی سومین کمک های بازاریان و اصناف مراغه را 200 میلیون ریال اعلام کرد و افزود : تا کنون نزدیک به 300 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی از اصناف و کسبه جمع آوری و در اختیار زلزله زدگان سه شهر اهر ، ورزقان و هریس قرار گرفته است .

وی با بیان اینکه ارسال این کمکها ادامه دارد تصریح کرد: کمک‌ها با هماهنگی و برآورد جمعیت هلال‌احمر و براساس نیاز ضروری مردم منطقه جمع آوری و ارسال می شود .

اصل نجاری ادامه داد: همکاران این اداره نیز در کنار سایر همکاران سازمان حقوق یکروز خود را تقدیم زلزله زده ها کردند .