  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

سومین محموله کمک های اصناف و بازاریان مراغه به مناطق زلزله زده ارسال شد

سومین محموله کمک های اصناف و بازاریان مراغه به مناطق زلزله زده ارسال شد

مراغه - خبرگزاری مهر: معاون سازمان و سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت: سومین محموله کمک های اصناف و بازاریان مراغه شامل پتو ، چراغ والور ، موکت ، فرش ، وسایل بهداشتی و جیره های خشک غذایی به مناطق زلزله زده ارسال شد .

باقر اصل نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار و مصیبت دیده شهرستانهای اهر ، هریس و ورزقان میزان ارزش ریالی سومین کمک های بازاریان و اصناف مراغه را 200 میلیون ریال اعلام کرد و افزود : تا کنون نزدیک به 300 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی از اصناف و کسبه جمع آوری و در اختیار زلزله زدگان سه شهر اهر ، ورزقان و هریس قرار گرفته است .

وی با بیان اینکه ارسال این کمکها ادامه دارد تصریح کرد: کمک‌ها با هماهنگی و برآورد جمعیت هلال‌احمر و براساس نیاز ضروری مردم منطقه جمع آوری و ارسال می شود .

اصل نجاری ادامه داد: همکاران این اداره نیز در کنار سایر همکاران سازمان حقوق یکروز خود را تقدیم زلزله زده ها کردند . 

کد مطلب 1677290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها