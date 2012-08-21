کانونهای اصلاح و تربیت بستری برای بازگشت سعادتمندانه بزهکاران به جامعه است

جواد غفاریان طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در امر اصلاح و تربیت، اسلام و آموزه های دینی باید به عنوان محور اصلی و ملاک کار مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر مقوله اصلاح و تربیت که رسالت مهم سازمان زندانهاست، اظهار داشت: سازمان زندانها با رویکرد فرهنگی، آموزشی و تربیتی سعی در بازسازی روحی و جسمی مددجویان خود دارد.

مدیرکل زندانهای گیلان با بیان اینکه تلاش مسئولان نظام قضایی، امنیتی و انتظامی پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت کیفری است، گفت: جامعه نیازمند محلی برای نگهداری افراد هنجارشکن است.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور مبنی ممنوعیت فروش و استعمال سیگار در داخل زندانها افزود: با توجه به حساسیت موضوع اجرای دقیق مفاد آئین نامه باید در اولویت کاری همه باشد.