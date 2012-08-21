یک بازی علمی تخیلی مجوز ساخت دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این شورا پس از بررسی طرح ساخت بازی رایانه ای "آدم نما" به نویسندگی میلاد میثمی برای استودیو بازی سازی سپید طراحان پارسیان طراح این بازی، مجوز تولید صادر کرد؛ این بازی به سبک اکشن – ادونچر بوده و دارای دوربینهای اول و سوم شخص است.

داستان بازی مربوط به یک شرکت چند ملیتی تولید رباتهای" آدم نما " در ایران 20 سال آینده است که در این شرکت دانشمندان در حال تولید رباتهای آدم نما با هوش مصنوعی قوی بوده که بر اثر یک اتفاق یکی از رباتها از کنترل خارج شده و کنترل شرکت را در دست می گیرد؛ بازیکن در نقش مامور امنیتی شرکت با کمک یک دانشمند ایرانی باید بدون صدمه زدن به دستاورد های تحقیقاتی، اوضاع را به روال سابق برگرداند.

این بازی در 5 مرحله با یک داستان منسجم و دقیق دنبال می شود و از ویژگی های آن می توان به تنوع بالای محیط های بازی اشاره کرد به نحوی که هر مرحله از بازی در یک محیط جدید و جذاب بازی خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس اعلام شورای صدور پروانه ساخت بنیاد ملی بازی های رایانه ای، پروانه ساخت صرفا یک مجوز اولیه برای تولید بازی است و تأیید توانایی متقاضی در تولید محصول نیست؛ بنابراین پس از تولید، اخذ پروانه مالکیت و مجوز انتشار الزامی است.

متقاضیان دریافت پروانه تولید بازیهای رایانه ای می توانند به وب سایت معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به نشانی www.ebazi.org مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنند.