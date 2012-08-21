برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در شهر اراک

محمود حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک ضمن دعوت از نوجوانان و جوانان برای بازدید از این نمایشگاه افزود: توزیع سی دی های مولتی مدیای طرح تفکیک از مبداء ، کتاب داستان بازیافت و سفینه پاکی جو، بادکنک و پرچم با آرم سازمان، و سطلهای مخصوص کاغذ، بروشور طرح تفکیک از مبداء ،برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان و اهداء جوایز به آنان ، توانمندیهای سازمان در نمایشگاه است.



وی از مزایای شرکت در چنین نمایشگاهی را کسب تجربه و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با مبحث پسماند دانست و افزود: شرکت در چنین نمایشگاههای در بالا بردن توان اجرای سازمان می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

گفتنی است سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، ورزش و سرگرمی در اراک در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهر اراک از 30 مرداد ماه لغایت 3 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین الملی استان دایر شده است.