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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

حسنی/

برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در شهر اراک

برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در شهر اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفت: سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، ورزش و سرگرمی شهر اراک با هدف فرهنگ سازی برای توجه بیشتر به کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

محمود حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک ضمن دعوت از نوجوانان و جوانان برای بازدید از این نمایشگاه افزود: توزیع سی دی های مولتی مدیای طرح تفکیک از مبداء ، کتاب داستان بازیافت و سفینه پاکی جو، بادکنک و پرچم با آرم سازمان، و سطلهای مخصوص کاغذ، بروشور طرح تفکیک از مبداء ،برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان و اهداء جوایز به آنان ، توانمندیهای سازمان در نمایشگاه است.

وی از مزایای شرکت در چنین نمایشگاهی را کسب تجربه و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با مبحث پسماند دانست و افزود: شرکت در چنین نمایشگاههای در بالا بردن توان اجرای سازمان می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

گفتنی است سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، ورزش و سرگرمی در اراک  در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهر اراک  از 30 مرداد ماه لغایت 3 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین الملی استان دایر شده است.

کد مطلب 1677297

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