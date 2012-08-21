دستگیری 500 معتاد پر خطر و خرده فروش مواد مخدر در طرح امنیت محله محور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی با بیان این که بنا به درخواست شهروندان تهرانی در خصوص برخورد با معتادان پر خطر و خرده فروشان مواد مخدر ماموران انتظامی سر کلانتری هفتم با همکاری ماموران مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اقدام به اجرای طرح مذکور کرده و معتادان و فروشندگان مواد مخدر را جمع آوری کردند گفت: این معتادان پر خطر با پرسه زنی در محدوده های بازار تهران باعث ایجاد نا امنی و همچنین آلودگی های خطرناک در محدوده فوق کرده بودند که روز سه شنبه 500 تن از انها از سوی ماموران انتظامی تهران بزرگ شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر و از آنان مقادیر متنابهی مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد .

وی افزود: با هماهنگی های انجام شده در این خصوص با مقام های قضایی مقرر شده افراد دستگیر شده برای بازپروری و ترک اعتیاد به مراکز و کمپ های مجاز ترک اعتیاد منتقل شوند .

سرهنگ خانچرلی افزود: این طرح در روزهای آتی نیز ادامه دارد وشهروندان می توانند موارد مشکوک و مشهود را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی 110 و کلانتری هیا محل به پلیس گزارش دهند .